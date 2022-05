Le Havre. Métiers de la sécurité : après le Bac pro, un BTS au lycée Claude Monet

Les métiers de la sécurité recrutent et on peut s'y former dès l'obtention du brevet des collèges. Le lycée Claude Monet, au Havre, est le seul établissement public de Seine-Maritime à proposer un Bac pro spécialisé, depuis 2018. Avec dix candidatures en moyenne pour une place, cette formation très demandée mêle exercices concrets et stages, dès la seconde.

"On a accès à des stages à l'école de police ou avec la gendarmerie, en sécurité privée, en sécurité civile… On voit les différentes facettes du métier", sourit Raphaël Vambre, élève de terminale. Dans ce secteur professionnel en tension, certains ont déjà des promesses d'embauche, comme Christopher Lambert, intéressé par le métier d'agent de sécurité incendie : "Mon ancien maître de stage m'a proposé de travailler avec lui dès que j'aurai mon bac."

Des besoins dans la perspective des JO

Face à ces besoins, l'Éducation nationale lancera en septembre 2022, en lien avec la Région Normandie et la branche professionnelle Prévention et Sécurité, un BTS Management opérationnel de la sécurité. "C'est une qualification supplémentaire à Bac +2, orientée sur l'encadrement, les ressources humaines, la vente de prestations de sécurité", détaille Vincent Vasse, directeur délégué aux formations, au sein du lycée. Ce qui a motivé la création de ce nouveau diplôme au niveau national, ce sont notamment les tenues, en France, de la coupe du monde de rugby 2023 ou des Jeux olympiques de 2024, qui nécessiteront des agents de sécurité. Au Havre, ce BTS aura une couleur portuaire et industrielle.

La Région Normandie finance par ailleurs 360 places en formation continue. Elle a signé mardi 3 mai un accord de partenariat avec la branche professionnelle visant à favoriser l'insertion professionnelle dans ce secteur.