Le Havre. Alain Dag'Naud sort son "Almanach du grand bêtisier de l'histoire de France"

C'est une des traditions de la fin de l'année : la sortie des almanachs. Il y en a de toutes sortes dont celui d'un auteur havrais : L'Almanach du Grand bêtisier de l'histoire de France d'Alain Dag'Naud. L'auteur, connu pour être le monsieur "mots croisés" du Canard Enchaîné, a déjà sorti deux livres à succès : Le Grand bêtiser de l'histoire de France (plus de 150 000 exemplaires) et Les Dessous croustillants de l'histoire de France. Son Dico décalé d'ADN et Le Grand défi des cruciverbistes viennent d'obtenir le Prix René de Obladia de l'académie Alphonse Allais.

Découvrir l'histoire par les anecdotes

Dans L'Almanach du Grand bêtisier de l'histoire de France, Alain Dag'Naud propose cinq anecdotes de l'histoire de France, par jour. Le lecteur découvre sur chaque page un mot sur le Saint du jour avec un exemple de personnage historique, des anecdotes historiques et une devinette.

Les détails amusants de l'Histoire sont la marque de fabrique d'Alain Dag'Naud. "J'ai toujours refusé l'ennui dans les cours d'histoire. J'avais été prof dans une existence antérieure et je dois dire que j'aimais bien faire vivre les choses, même faire jouer en classe des scènes. Il faut faire vivre l'histoire, montrer ce qu'elle est dans sa réalité. C'est ça qui me plaît. L'histoire avec les dates et les trucs à apprendre, pour moi c'est l'ennui assuré. Je refuse l'ennui, j'aime la vie."

L'almanach du Grand bêtisier de l'histoire de France est sorti le 11 septembre aux éditions Larousse (25 euros). Alain Dag'Naud sera en dédicace à la librairie la Galerne du Havre samedi 12 octobre.