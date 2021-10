L'éphéméride-agenda du mercredi 24 octobre

Voici l'éphéméride du mercredi 24 octobre 2012



MERCREDI 24 OCTOBRE 2012

------------------------



298e jour de l'année



SAINT-FLORENTIN

Disciple de Saint-Césaire, il vécut au VIe siècle.

Les Florentin sont généreux et sérieux

Couleur : l'orangé

Chiffres : le 6, le 7 et le 9



QUELQUES 24 OCTOBRE

-------------------

1927 : naissance du chanteur-compositeur Gilbert Bécaud (mort le 17 décembre 2002)

1929 : jeudi noir à Wall Street, la bourse new-yorkaise

1945 : création formelle de l'ONU. Ratification et entrée en vigueur de la Charte

1948 : mort du compositeur d'origine hongroise Franz Lehar

1957 : mort du couturier Christian Dior

1970 : Salvador Allende élu président du Chili

1974 : mort du violoniste soviétique David Oistrakh

2003 : le dernier Concorde atterrit à l'aéroport de Londres-Heathrow avant son retrait définitif de la flotte de British Airways

2005 : décès de Rosa Parks, pionnière de la lutte pour les droits des noirs américains

Le soleil se lève deux minutes plus tard à 08H27 et se couche deux minutes plus tôt à 18H42



Le dicton: "Qui vend sa paille vend son grain, qui vend son fumier vend son pain"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

----------------------------------------



POLITIQUE

---------

PARIS - 10h00 - Conseil des ministres - Palais de l'Elysée - 55 rue du Faubourg Saint-Honoré 8e.

PARIS - 11h00 - Point presse de Jean-François Copé à l'issue du bureau politique de l'UMP - 238 rue de Vaugirard 15e.

PARIS - 15h00 - Questions au gouvernement - Assemblée nationale - 126 rue de l'Université 7e





SOCIAL

------

PARIS - 07h45 - Opération "coup de poing" à l'initiative de La Fondation Abbé Pierre, pour dénoncer la forte progression des expulsions locatives à l'approche de la trêve hivernale - Rendez-vous à la sortie de la station de métro Tuileries (ligne 1).

SENLIS - Manifestation : les salariés d'Electrolux des Ardennes vont manifester à Senlis, en marge d'un Comité Central d'Entreprise Extraordinaire.

PARIS - 18h00 - Publication du nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi en septembre 2012.

- 19h00 - La CGT, l'Unsa, Sud-Rail et la CFDT de la SNCF appellent à la grève du mercredi 24 à 19h00 au vendredi 26 à 08h00 sur les salaires et la réforme de la gouvernance du système ferroviaire.



POLICE JUSTICE

--------------

GRENOBLE - 09h00 - La cour d'appel de Grenoble rend son arrêt dans le dossier de demande d'annulation de la procédure visant Patrice Ciprelli, mari et entraîneur de la cycliste Jeannie Longo, mis en examen en février 2012 pour achat d'EPO.

PROCES

------

PARIS - 13h30 - La cour d'appel rend sa décision dans le procès de Jérôme Kerviel, poursuivi pour une perte record début 2008 à la Société Générale.

Cinq ans de prison ferme ont été requis contre l'ancien trader, qui risque aussi 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts - Palais de Justice - Chambre 5-12 de la cour d'appel siégeant dans les locaux de la Première chambre.

PARIS - 13h30 - Plaidoirie de la défense au procès des accidents majeurs d'irradiation survenus à l'hôpital d'Epinal au début des années 2000 - 31e chambre du tribunal correctionnel, siégeant dans la 1ère chambre civile (jusqu'au 31).



SOCIETE

-------

PARIS - 18h00 - Déplacement de Cécile Duflot, ministre du Logement, et Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée en charge de la Lutte contre l'exclusion, pour faire le point sur l'hébergement d'urgence, et préciser les moyens que le gouvernement met en oeuvre à l'approche de l'hiver, compte tenu de l'afflux des demandes -Centre d'hébergement d'urgence Mouzaïa - 66 rue de Mouzaïa 19e.



SANTE

-----

PARIS - 11h00 - Conférence de presse "Diabète (T2) : chirurgie et/ou médicaments ?" - Académie de chirurgie "Les Cordeliers" - 15 rue de l'Ecole de Médecine 6e.





CULTURE

-------

PARIS - Exposition "Dürer et son temps" - Beaux-arts de Paris l'école nationale supérieure - Galeries d'exposition - 13 quai Malaquais 6e (jusqu'au 13/1/13).

