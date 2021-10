L'éphéméride-agenda du mercredi 26 septembre 2012

Voici l'éphéméride du mercredi 26 septembre



MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2012

270e jour de l'année



SAINTS-COME et DAMIEN

Patrons des médecins, deux frères morts ensemble pour leur foi à Tyr, vraisemblablement dans les premiers siècles, guérissaient selon la légende les corps et les âmes

Les Damien ont de la générosité et du charme

Couleur : le rouge

Chiffre : le 1



QUELQUES 26 SEPTEMBRE

1859 : naissance de l'ébéniste Louis Majorelle

1898 : naissance du compositeur américain George Gershwin

1917 : mort du peintre Edgar Degas

1945 : mort du compositeur hongrois Bela Bartok

1946 : parution du premier numéro de "Tintin magazine"

1973 : mort de l'actrice italienne Anna Magnani

1983 : mort du chanteur Tino Rossi

1990 : mort de l'écrivain italien Alberto Moravia

2002 : naufrage au large de la Gambie d'un ferry sénégalais "Le Joola". Bilan officiel: 1.863 morts

2007 : répression par la junte birmane du soulèvement des bonzes baptisé "Révolution Safran" consécutif à une brusque augmentation des prix



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 07h45 et se couche deux minutes plus tôt à 19H38

Le dicton : "à la Saint-Côme et Saint-Damien, on trouve des noix plein les chemins"







POLITIQUE

PARIS - 11h00 - Point presse de Jean-François Copé à l'issue du bureau politique de l'UMP - 238 rue de Vaugirard (15e)

PARIS - 11h30 - Conférence de presse de François Fillon: présentation de son projet pour l'UMP - Assemblée nationale - salle 1 - 3 rue Aristide Briand - 75007





ECONOMIE

PARIS - 08h45 - Enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages septembre 2012 - Insee



SOCIAL

PARIS - 10h00 - Audition ouverte à la presse des délégués syndicaux de PSA par la Commission des affaires économiques - Salle 6241 - Assemblée nationale Palais Bourbon - 33 Quai d'Orsay - 75007

PARIS - 10h00 - Installation du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale (HCFI) par Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé - Hôtel de Matignon

PETIT-COURONNE - 11h00 - Le ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg se rend à la raffinerie Petroplus, à Petit Couronne

PARIS - 18h00 - Publication du nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi en août 2012



PROCES

DIJON - 09h00 - Arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon dans l'affaire du petit Grégory suite à une nouvelle demande d'expertises des parents Villemin, notamment sur les vêtements de l'enfant et une, "inédite", sur ses chaussures

BORDEAUX - 09h00 - Procès dit des "reclus de Monflanquin"

CRETEIL - 09h30 - Procès devant la cour d'assises des mineurs du Val-de-Marne de 14 personnes, pour la plupart mineurs au moment des faits, pour des "tournantes", viols en réunion, à l'encontre de deux jeunes filles, entre 1999 et 2001, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Le procès devrait se tenir à huis clos (jusqu'au 12 octobre) - Cour d'assises de Créteil - Rue Louis Pasteur Valéry Dadot

PARIS - 13h30 - Procès dit des "irradiés d'Epinal". Comparaissent notamment deux radiothérapeutes et un radiophysicien poursuivis pour homicides et blessures involontaires. Audience les lundis, mardis et mercredis après-midi jusqu'au 31 octobre - 31e chambre du tribunal correctionnel, siégeant dans la 1ère chambre civile. Retransmission vidéo dans la chambre des criées.

DOUAI - 10h30 - Audience sur les questions de nullité de procédure dans l'affaire dite du Carlton de Lille, dont la mise en examen de Dominique Strauss-Kahn - Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai



EDUCATION

BOULOGNE-BILLANCOURT - 09h30 - Conférence de presse de rentrée de L'Uni (Union nationale inter-universitaire). 34, rue Emile Landrin

PARIS - 09h30 - Point presse des instituts catholiques de France sur le thème : " Instituts catholiques : qu'apportent-ils dans le paysage de l'enseignement supérieur ? Quels sont leurs atouts ?" A l'Institut Catholique de Paris. 21, rue d'Assas 6e

CLAYE SOUILLY (Seine et Marne) - 10h30 - Déplacement de Vincent Peillon, Najat Vallaud-Belkacem et George Pau-Langevin au lycée professionnel. Le Champ de Claye. 71, rue Pasteur



SANTE

PARIS - 11h45 - Lancement d'Octobre Rose 2012, mois de mobilisation nationale en faveur du dépistage organisé du cancer du sein - Ministère de la Santé - 1 place Fontenoy 75007





CULTURE

PARIS - Ouverture au public de l'exposition "Bohèmes" - Grand Palais - avenue du Général Eisenhower 75008 Paris (jusqu'au 14 janvier 2013)

illustration : 26 septembre 1946, parution du premier numéro de "Tintin magazine"