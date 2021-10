L'éphéméride-agenda du mardi 9 octobre

Voici l'éphéméride du mardi 9 octobre



MARDI 9 OCTOBRE 2012

--------------------



283e jour de l'année

SAINT-DENIS

Disciple de saint Paul, évêque d'Athènes, il fut martyrisé à la fin du Ier siècle

Les Denis sont intelligents et gais

Couleur : l'orange

Chiffre : le 6



QUELQUES 9 OCTOBRE

------------------



1890 : premier décollage d'un avion à moteur, piloté par Clément Ader

1906 : naissance de l'homme d'Etat et poète sénégalais Léopold Sedar Senghor (mort le 20 décembre 2001)

1934 : assassinat à Marseille du roi Alexandre Ier de Yougoslavie et du ministre français des Affaires étrangères Louis Barthou par un terroriste croate

1945 : création par ordonnance de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA)

1958 : mort du Pape Pie XII

1967 : Ernesto "Che" Guevara, compagnon de Fidel Castro, est tué en Bolivie

1967 : mort de l'écrivain André Maurois

1970 : mort de l'écrivain Jean Giono

1974 : décès d'Oskar Schindler, industriel tchécoslovaque qui obtint le titre de "Juste parmi les Nations"

1978 : mort du chanteur Jacques Brel

1981 : abolition de la peine de mort en France

2004 : mort du philosophe Jacques Derrida

2004 : Hamid Karzaï devient le premier président démocratiquement élu en Afghanistan

2006 : la Corée du Nord réalise le premier essai nucléaire de son histoire

2008 : le prix Nobel de littérature est décerné au Français Jean-Marie Gustave Le Clézio



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 08H04 et se couche deux minutes plus tôt à 19H11



Le dicton: "à la Saint-Denis, le laboureur se réjouit"





LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

----------------------------------------



POLITIQUE

---------

PARIS - 10h00 - Entetien du président François Hollande avec Ban Ki-Moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies - Palais de l'Elysée - 55 rue du Faubourg Saint-Honoré 8e.

PARIS - 11h00 - Lionel Jospin, président de la Commission de Rénovation et de Déontologie de la Vie publique, rencontre la presse pour faire un point d'étape des travaux de la Commission - 32 rue de Babylone 7e.

PARIS - 15h00 - Séance : questions d'actualité au gouvernement. Vote du projet de loi autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (TSCG). Vote définitif du projet sur les emplois d'avenir. Suite de l'ordre du jour du matin - Assemblée nationale - 126 rue de l'Université 7e.

PARIS - 18h00 - Entretien du président François Hollande avec Ivo Josipovic, président de la République de Croatie - Palais de l'Elysée - 55 rue du Faubourg Saint-Honoré 8e



ECONOMIE

--------

PARIS - 08h45 - Situation mensuelle budgétaire de l'État à la fin août 2012 - Budget.



SOCIAL

------

FLORANGE - 11h00 - Rassemblement de la CFDT (avec des délégations belges et luxembourgeoises) devant l'aciérie ArcelorMittal.

PARIS/REGIONS - Appel à mobilisations par la CGT pour la "défense de l'emploi". A Paris, les syndicats de PSA, Renault et les Licenci'elles (une vingtaine d'entreprises menacées de suppressions de postes) appellent à un rassemblement à 10h30 devant le Salon de l'automobile. L'après-midi, à 13h30, manifestation de la place d'Italie à Montparnasse qui regroupera toute l'industrie (préavis de grève à la RATP).

TOULOUSE - 14h00 - Manifestation pour la defense de l'emploi avec les empoyés de Sanofi et PILPA.

QUIMPER - Audience du tribunal de commerce de Quimper sur le plan de continuation du groupe Doux.



PROCES

------

VERSAILLES - 14h00 - Comparution devant le tribunal du fils de la chanteuse Sheila, soupçonné d'avoir adressé des appels malveillants à sa mère - Tribunal de Grande Instance de Versailles.



EDUCATION

---------

PARIS - 09h30 - Présentation officielle par Vincent Peillon, ministre de l'Education nationale et George Pau-Langevin, ministre chargée de la réussite éducative, du rapport de la concertation sur la refondation de l'école de la République à François Hollande, Président de la République et à Jean-Marc Ayrault, Premier ministre - Sorbonne - Grand amphithéâtre - 45 rue des écoles 5e.

illustration : jacques Brel dans "L'aventure c'est l'aventure" de Claude Lelouch