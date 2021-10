L'éphéméride-agenda du mardi 2 octobre

Voici l'éphéméride du mardi 2 octobre

MARDI 2 OCTOBRE 2012

--------------------

276e jour de l'année

SAINT-LEGER

Evêque martyr du VIIe siècle, né vers 616, mort près de Fécamp

(Seine-Maritime) vers 679. Fils d'un grand seigneur, il fut l'évêque d'Autun

Les Léger sont ordonnés et méthodiques

Couleur : le vert

Chiffre : le 5

QUELQUES 2 OCTOBRE

------------------

1187 : Saladin reprend Jérusalem aux Croisés

1892 : mort de l'écrivain et philosophe Ernest Renan

1904 : naissance de l'écrivain britannique Graham Greene (mort le 3 avril

1991)

1928 : création à Madrid de l'Opus Dei à l'initiative du père José Maria Escriva de Balaguer

1949 : premier journal télévisé diffusé chaque soir à 21 heures

1949 : naissance de la photographe américaine Annie Leibovitz

1951 : naissance du chanteur britannique Sting

1972 : Le Danemark se prononce par référendum pour l'entrée dans la CEE

1986 : François Mitterrand refuse de signer les ordonnances sur le découpage électoral

1989 : création de la Brigade franco-allemande (BFA)

2011 : les premières Bluecars, voitures électriques en libre-service, sur le modèle du Vélib, sont mises en service à Paris

Le soleil se lève une minute plus tard à 07H53 et se couche trois minutes plus tôt à 19H25

Le dicton : "à la Saint-Léger, le blé qu'on sème sera léger"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

POLITIQUE

------------

PARIS - 11h00 - Intervention du Premier ministre Jean-Marc Ayrault devant le groupe socialiste (à huis clos mais diffusée à l'issue de la réunion sur le site du groupe députés.lessocialistes.fr) - Assemblée Nationale - 101 rue de l'Université - 75007

PARIS - 14h15 - Quatre députés de droite, opposés au traité budgétaire européen, inaugurent symboliquement le futur "Musée de l'Assemblée nationale"

- Assemblée nationale - devant le Pont de la Concorde

PARIS - 15h00 - Séance: questions d'actualité au gouvernement; déclaration du gouvernement sur les nouvelles perspectives européennes et débat sur cette déclaration; projet de loi autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (TSCG) - Assemblée nationale - 126 rue de l'Université - 75007



ECONOMIE

------------

PARIS - 09h00 - Brasseurs de France: conférence de presse, suite à l'annonce du grouvernement de multiplier par 2,5 les taxes sur la bière - 25 boulevard Malesherbes 75008



SOCIAL

------------

METZ - 08h30 - Comité d'établissement d'ArcelorMittal consacré à l'aciérie de Florange

PARIS - 08h30 - Conférence de presse des fédérations de cheminots cadres et agents de maîtrise CGT et Sud-Rail sur la "crise managériale à la SNCF : le malaise de l'encadrement" - salle 607 - 9 rue Château Landon 10e

PARIS - 09h30 - Conférence de presse de la CFDT sur les négociations en cours concernant la sécurisation de l'emploi, le contrat de génération, la qualité de vie au travail... - CFDT - 4, boulevard de la Villette - 75019





Procès

------------

BORDEAUX - 09h00 - Procès dit des "reclus de Monflanquin"

LYON - 09h00 - Décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon dans l'affaire Laurent de Villiers, qui

CRETEIL - 09h30 - Procès devant la cour d'assises des mineurs du Val-de-Marne de 14 personnes, pour la plupart mineurs au moment des faits, pour des "tournantes", viols en réunion, à l'encontre de deux jeunes filles, entre 1999 et 2001, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Le procès devrait se tenir à huis clos (jusqu'au 12 octobre) - Cour d'assises de Créteil - Rue Louis Pasteur Valéry Dadot





CULTURE

------------

PARIS - Grève à France Télévisions et Radio France

illustration : 2 octobre 1951, naissance du chanteur britannique Sting