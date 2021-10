L'éphéméride-agenda du mardi 25 septembre 2012

Voici l'éphéméride du mardi 25 septembre



MARDI 25 SEPTEMBRE 2012

-----------------------



269e jour de l'année



SAINT-HERMANN

On l'appela "la merveille du siècle" : mathématicien, astronome, historien, musicien, prêtre, inventeur d'un astrolabe et d'une machine à calculer. Né en 1013, mort en 1054, il passa toute son existence à l'abbaye de Reichenau (Bade). On lui attribue le "Salve Regina"

Les Hermann sont mystiques et ont le goût des honneurs

Couleur : l'orange

Chiffre : le 1



QUELQUES 25 SEPTEMBRE

---------------------



1725 : naissance de Joseph Cugnot, inventeur du premier engin automobile, le fardier à vapeur (mort le 2 octobre 1804)

1896 : naissance d'Elsa Triolet (morte le 16 juin 1970)

1901 : naissance du cinéaste Robert Bresson (mort le 18 décembre 1999)

1909 : inauguration de la première exposition internationale de la locomotion aérienne, l'ancêtre du Salon du Bourget

1972 : parution du premier numéro du journal "Le Point"

2008 : mission historique de la fusée Longue Marche II-F emportant le vaisseau spatial Shenzhou VII et trois taïkonautes chinois. Le 27, Zhai Zhigang accomplit la première sortie d'un Chinois dans l'espace

2011 : le scrutin sénatorial fait basculer le Sénat à gauche pour la première fois dans l'histoire de la Ve République



Le soleil se lève une minute plus tard à 07H43 et se couche deux minutes plus tôt à 19H40

Le dicton : "Berger qui vante le loup n'aime pas les moutons "



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE :

-------------------------------------------





POLITIQUE

---------

RENNES - 10h00 - Déplacement du Premier ministre Jean-Marc Ayrault sur le thème du logement social; 10H00: discours d'ouverture du 73e Congrès de l'Union sociale de l'habitat suivi d'un point de presse à 10H30

PARIS - 17h00 - Réunion du Bureau national du PS pour arrêter la position du parti au sujet du traité budgétaire européen - siège du PS - rue de Solférino - 75005

PARIS - 14h00 - La Cour de cassation décide si elle valide ou annule les condamnations, dont celle de Total, prononcées en 2010 suite à la marée noire provoquée par le naufrage de l'Erika en 1999 au large de la Bretagne. A l'audience du 24 mai, le parquet général avait recommandé une cassation totale, sans renvoi devant une nouvelle cour d'appel - Palais de Justice - Cour de cassation : chambre criminelle.

