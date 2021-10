L'éphéméride-agenda du mardi 16 octobre

Voici l'éphéméride du mardi 16 octobre 2012



MARDI 16 OCTOBRE 2012

---------------------



290e jour de l'année



SAINTE-EDWIGE

Née en Bavière en 1174, morte en Pologne en 1243, deux de ses frères furent évêques, une de ses soeurs reine de France et l'autre de Hongrie. A la mort de son mari, après 52 ans de mariage, elle se retira en Pologne, dans l'une des nombreuses abbayes qu'elle avait fait construire

Les Edwige sont sages et persévérantes

Couleur : le vert

Chiffre : le 8



QUELQUES 16 OCTOBRE :

---------------------



1793 : Marie-Antoinette, reine de France, est guillotinée à Paris

1854 : naissance de l'écrivain Oscar Wilde (mort le 30 novembre 1900)

1902 : Alphonse Bertillon est le premier à utiliser les empreintes digitales pour confondre un criminel

1815 : Napoléon débarque à Sainte-Hélène

1945 : Création de la FAO (Organisation pour l'Alimentation et

l'agriculture)

1978 : élection de Jean Paul II, premier pape non italien depuis 1522

1981 : mort du général et homme politique israélien Moshe Dayan

1984 : assassinat du petit Gregory Villemin (4 ans)

1986 : Wole Soyinka est le premier africain à obtenir le prix Nobel de littérature

1998 : arrestation du Général Pinochet à Londres



Le soleil se lève une minute plus tard à 08H14 et se couche deux minutes plus tôt à 18H57

Le dicton : "S'il neige en octobre, l'hiver sera sobre"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE :



MATIGNON - 10h00 - Entretien de Jean-Marc Ayrault avec Philippe Varin, Président du directoire de PSA

PARIS - 15h00 - Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 - Assemblée Nationale - 101 rue de l'Université - 75007

PARIS - 15h00 - Projet de loi de finances pour 2013 (première partie) - Assemblée nationale - 126 rue de l'Université - 75007

PARIS - 15h00 - Entretien du président François Hollande avec les familles des otages du Niger - Palais de l'Elysée - 55, rue du Faubourg Saint-Honoré -75008

MONTREUIL - Matin - Réunion de la commission exécutive de la CGT pour discuter du successeur de Bernard Thibault, secrétaire général (à huis clos) - Siège de la CGT - 263 rue de Paris - 93100

MONTPELLIER - 08h30 - Cinq joueurs de Montpellier font appel des conditions de leur contrôle judiciaire dans l'affaire des soupçons de match de handball truqué. Une des femmes Géraldine Pillet fait appel également - Cour d'appel de Montpellier

illustration : 16 octobre 1978, élection de Jean Paul II, premier pape non italien depuis 1522