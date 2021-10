L'éphéméride-agenda du jeudi 11 octobre

JEUDI 11 OCTOBRE 2012

---------------------



285e jour de l'année



SAINT-FIRMIN

Mort vers 552, connu pour ses dons d'orateur, fut l'un des premiers évêques d'Uzès (Gard)

Les Firmin ont de l'humour

Couleur : l'orangé

Chiffre : le 6



QUELQUES 11 OCTOBRE

-------------------



1896 : mort du compositeur autrichien Anton Bruckner

1951 : naissance du chanteur Jean-Jacques Goldman

1961 : mort du comédien "Chico" Marx

1962 : ouverture du Concile Vatican II

1963 : mort de l'écrivain Jean Cocteau

1986 : décès de Georges Dumézil, historien des civilisations et linguiste

2005 : interdiction de la commercialisation ou de la distribution de sacs ou emballages en plastique non biodégradables sur le territoire français à compter du 1er janvier 2010



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 08H07 et se couche deux minutes plus tôt à 19H07

Le dicton : "octobre n'a jamais passé sans qu'il y ait cidre brassé"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE



POLITIQUE

---------

PARIS - 09h00 - Mission d'information sur les coûts de production en

France: Auditions successives, ouvertes à la presse, de E. M. Mouhoud, professeur d'économie (Université de Paris Dauphine/CNRS), Jean-Luc Gaffard, directeur du département de recherche sur l'Innovation et la Concurrence et Christophe Blot, directeur-adjoint du département de l'Analyse et de la Prévision de l'OFCE - Assemblée Nationale - 101 rue de l'Université - 75007

ROUBAIX - 11h00 - Déplacement de François Lamy, ministre délégué chargé de la Ville pour le lancement de la concertation nationale "Quartiers : engageons le changement!" en présence de Cécile Duflot, ministre de l'Egalité des territoires et du Logement, et l'ensemble des acteurs directement associés à la politique de la ville. Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) - 16, rue Curoir - 17h00 - Les militants socialistes votent, au niveau national, sur les motions en prévision du Congrès de Toulouse

MARSEILLE - 18h15 - Déplacement de François Fillon; Réunion publique, discours - Florida Palace - 164 bd Mirelle Lauze (10e arr.)



DIPLOMATIE

----------

STRASBOURG - "Forum mondial de la démocratie"



SOCIAL

------

LILLE - 09h30 - DOUX - Arrivée de Guillaume Garot à la Préfecture de Lille pour travailler avec les salariés et les élus sur le devenir du site de Graincourt - 11h00 Point presse

PARIS - 09h30 - Nouvelle séance de négociations sur les dépassements d'honoraires entre complémentaires santé, assurance maladie et syndicats de médecins - Caisse nationale d'assurance maladie - 50 avenue du Pr André Lemierre - 75020

PARIS - 09h30 - Comité central d'entreprise d'Eon France (centrales à

charbon) concernant un projet de fermeture de certaines centrales, avec manifestation devant le siège - 20 rue de Moscou 9e

MONTREUIL - 11h00 - Conférence de presse de la CGT Chômeurs sur "Pôle Emploi : hors la loi" (problèmes liés à l'indemnisation des chômeurs) - Siège de la CGT - 263 rue de Paris - 93100

TOULOUSE - 12h00 - Manifestation des salariés de Sanofi Toulouse

- Matin - Comités centraux d'entreprise de Sanofi, pour quatre branches du groupe, sur les restructurations dans l'entreprise (Gentilly, Croix-de-Berny, Chilly-Mazarin, Lyon)



POLICE JUSTICE

------------

MONTPELLIER - 77e congrès de la confédération nationale des avocats

Procès

------------

BETHUNE - 13h30 - La présidente du FN Marine Le Pen est citée à comparaître devant le tribunal correctionnel de Béthune dans l'affaire des "faux tracts"

de Jean-Luc Mélenchon lors de la campagne des législatives dans le Pas-de-Calais (renvoi probable)

AIX-EN-PROVENCE - Arche de Zoé: la cour d'appel d'Aix statue sur la demande de dommages-intérêts refusée au Tchad en première instance

AMIENS - Délibéré pour les trois sapeurs-pompiers d'Abbeville soupçonnés d'avoir eu des relations sexuelles avec une mineure de 17 ans à la caserne sont jugés devant le tribunal correctionnel d'Amiens pour captation d'images pedo-pornographiques et corruption de mineure

REIMS - 14h00 - Décision de la cour d'appel de Reims pour les 9 militants de Greenpeace qui s'étaient introduits dans la centrale de Nogent sur Seine en dévembre 2011. De 4 à 6 mois avec sursis requis.

LYON - Arrêt de la 7e chambre de la cour d'appel de Lyon dans le dossier de Guy Mathiolon, ex-président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Lyon poursuivi pour détournement de fonds publics en juin 2011

VALENCE - Procès au tribunal correctionnel de Valence d'une mère poursuivie pour "délaissement d'enfant" après que son fils de trois ans a été retrouvé errant en pleine nuit de juillet dans une rue de Valence alors qu'elle était sortie faire la fête



EDUCATION

---------

TOULOUSE - 09h00 - Toulouse accueille la quatrième édition de sa Novela, festival des savoirs partagés

PARIS - 11h00 - Appel à la grève des enseignants des écoles maternelles et élementaires de Seine-Saint-Denis à l'appel de l'intersyndicale SNUipp-FSU 93, SE-UNSA 93 , CGT éduc'action 93 contre la pénurie d'instituteurs dans le département. Rassemblement devant le ministère de l'Education nationale à 11H.

- Ministère de l'Education nationale - 110 rue de Grenelle - 75007 PARIS - 11h00 - Conférence de presse de Vincent Chriqui, Directeur général du Centre d'analyse stratégique sur le thème " Quels services rendus aux

étudiants par les universités ?, les enseignements d'expériences étrangères" - 18 rue de Martignac 7e

PARIS - 12h00 - Conférence de presse de Vincent Peillon, ministre de l'Education et de George Pau-Langevin ministre chargée de la réussite éducative pour présenter leurs premiers arbitrages et le calendrier des prochaines consultations avec les partenaires de l'Ecole - Ministère de l'Education nationale - 54 rue de Bellechasse 7e





SOCIETE

--------

PARIS - 09h30 - Rencontre sur le thème "Le soin aux exilés, un enjeu de santé publique" organisée par le Centre Primo Levi et le Réseau Samdarra. l'Assemblée Nationale (6ème bureau du Palais Bourbon)

ARRAS - 11h30 - La préfecture du Pas-de-Calais met en place une instance de concertation avec les services de l'Etat, les collectivités territoriales et le secteur associatif autour des conditions d'accueil et de prise en charge des migrants. Un point presse se tiendra à l'issue de cette première réunion

PARIS - 11h00 - L'Ong Plan inaugure la première "Journée internationale des filles" un grand mouvement de mobilisation internationale dont l'objectif est de donner accès à une éducation de qualité à 4 millions de filles d'ici à 2016. A Paris, rdv à 11h sur la place de l'Hôtel de Ville autour d'une fresque géante





CULTURE

-------

CANNES - Mipcom, marché international des contenus audiovisuels (jusqu'au 11)

PARIS - Ouverture au public de l'exposition "Raphaël, les dernières années"

- Louvre - Halle Napoléon - 99 rue de Rivoli 75001 Paris (jusqu'au 14 janvier 2013) - Musée du Louvre - 34 quai Louvre - 75004

EPERNAY - 20h00 - Concert de Johnny Hallyday à Epernay pour la reprise de sa tournée française