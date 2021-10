L'éphéméride-agenda du jeudi 20 septembre 2012

Voici l'éphéméride du jeudi 20 septembre:





JEUDI 20 SEPTEMBRE 2012

264e jour de l'année



SAINT-DAVY

Fut supplicié en 1537 à Londres pour ne pas avoir voulu reconnaître Henri VIII comme le seul chef de l'Eglise d'Angleterre

Les Davy sont affectueux et réfléchis

Couleur : le bleu

Chiffre : le 4



QUELQUES 20 SEPTEMBRE

1792 : Victoire de Valmy

1934 : naissance de l'actrice Sophia Loren

1946 : mort du comédien Raimu

1946 : ouverture du premier festival de cinéma de Cannes

1957 : mort du compositeur finlandais Jean Sibelius

1979 : Jean-Bedel Bokassa, empereur de Centrafrique, est renversé par un coup d'Etat

1989 : inauguration du TGV Atlantique qui place Le Mans à cinquante-cinq minutes de Paris, Nantes et Rennes à deux heures

1992 : la France approuve par référendum le Traité de Maastricht

2005 : décès de Simon Wiesenthal, "chasseur de nazis", qui a notamment débusqué le tortionnaire allemand Adolf Eichmann

2008 : un attentat à la voiture piégée à l'hôtel Marriott à Islamabad fait

60 morts



Le soleil se lève une minute plus tard à 07H36 et se couche deux minutes plus tôt à 19H51

Le dicton : "Un sage jouit des plaisirs et s'en passe comme on fait des fruits en hiver"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE :

POLITIQUE

PARIS - 09h30 - Point presse de Jean-Paul Huchon, président de la Région Ile-de-France, et Laure Lechatellier, vice-présidente en charge de l'action sociale, sur la nouvelle politique de la Région en matière de santé - 33 rue Barbet-de-Jouy 75007

STRASBOURG - 15h30 - Sommet parlementaire européen en présence des 47 présidents des parlements des Etats-membres du Conseil de l'Europe - Conseil de l'Europe

PARIS - 16h30 - Les enfants riverains procèdent au démontage "symbolique"

d'une antenne-relais - 173 rue Marcadet 75018

MATIGNON - 17h00 - Rencontre de Jean-Marc Ayrault avec le CNLE, Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, à Matignon

POITIERS - Déplacement de François Fillon dans la Vienne



DIPLOMATIE

PARIS - 12h00 - Entretien du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius avec le Premier ministre du Mali, Cheikh Modibo Diarra



SOCIAL

PARIS - Une délégation de PSA Aulnay est reçue par François Hollande à l'Elysée à 14h30. Puis, manifestation à 15h45 de Saint-Lazare à Saint-Philippe du Roule (8e)



Procès

CHAMBERY - 09h00 - Procès en appel des exploitants d'un incinérateur de déchets en Savoie à l'origine d'une grave pollution à la dioxine dans les années 2000

CRETEIL - 09h30 - Procès devant la cour d'assises des mineurs du Val-de-Marne de 14 personnes, pour la plupart mineurs au moment des faits, pour des "tournantes", viols en réunion, à l'encontre de deux jeunes filles, entre 1999 et 2001, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Le procès devrait se tenir à huis clos. Cour d'assises de Créteil - Rue Louis Pasteur Valéry Dadot

PARIS - 13h30 - Procès en appel de Bernard Tapie, qui avait été condamné à verser 34.000 euros pour procédure abusive au spécialiste de l'arbitrage Thomas Clay. Celui-ci avait qualifié d'"illégal" l'arbitrage dont M. Tapie a bénéficié dans l'affaire Adidas Crédit Lyonnais. M. Tapie avait dans un premier temps poursuivi l'universitaire en diffamation, avant de se désister.

Palais de Justice - Chambre 2-7 de la cour d'appel

PARIS - 17h00 - Délibéré du TGI de Paris au sujet du référé de l'association Convergence pour l'Emergence du Congo qui veut empêcher la tenue à Kinshasa, en RDC, du sommet de la francophonie organisé par l'OIF du 12 au

14 octobre - Palais de Justice - Greffe des référés du TGI



EDUCATION

PARIS - 14h30 - Conférence de presse pour présenter le bilan de la rentrée

scolaire pour les enfants handicapés par La Fédération Nationale des

Associations au Service des Elèves Présentant une situation de Handicap

(FNASEPH) - Dans les locaux du Groupe IGS - 12 rue Alexandre Parodi 75010



ENVIRONNEMENT

PARIS - Création "d'Une forêt éphémère au coeur de Paris!" - place du

Palais Royal 75001