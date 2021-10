L'éphéméride-agenda du vendredi 5 octobre

Voici l'éphéméride du vendredi 5 octobre



VENDREDI 5 OCTOBRE 2012

-----------------------



279e jour de l'année



SAINTE-FLEUR

Née à Maurs (Cantal) vers 1300, entra très jeune à l'hospice de Beaulieu (Lot), appartenant aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, et y mourut en

1347

Les Fleur sont imaginatives et intelligentes

Couleur : l'orangé

Chiffres : les 6, 7 et 9



QUELQUES 5 OCTOBRE :

-------------------



1939 : naissance de l'actrice et chanteuse Marie Laforêt

1947 : création du Kominform (Bureau d'information des partis communistes) organisation centralisée du mouvement communiste international après dissolution du Komintern le 15 mai 1943

1961 : présentation au Salon de l'Automobile de Paris de la Renault 4, de la Simca 1000 et de la Citroën Ami 6

1983 : le prix Nobel de la Paix est décerné à Lech Walesa

1989 : le dalaï lama reçoit le prix Nobel de la Paix

1994 : (5 et 6) découverte des cadavres de 53 adeptes de l'Ordre du Temple Solaire en Suisse et au Canada

1999 : le Parlement reconnaît officiellement "la guerre d'Algérie", 37 ans après la fin du conflit

2011 : décès du co-fondateur d'Apple, Steve Jobs



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 07H58 et se couche deux minutes plus tôt à 19H19

Le dicton : "En octobre, qui ne fume rien ne récolte rien"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

----------------------------------------



POLITIQUE

------------

PARIS - Etats généraux de la démocratie territoriale; le 05/10 de 08H00 à

13H00 à La Sorbonne, Grand amphithéâtre; intervention du président François Hollande à 08H30; conclusion des travaux par le président du Sénat Jean-Pierre Bel à 13H00 - 45 rue des Ecoles (5e)

- Déplacement de François Fillon dans la Meuse et dans les Ardennes; 16H00:

réunion publique - salle MJC du Verdunois - rue du Général de Gaulle à BELLEVILLE-SUR-MEUSE (Meuse); 18H00: réunion publique - salle polyvalente - 71 avenue de Bourgoin à SAULT-LES-RETHEL (Ardennes)

DRAGUIGNAN - 19h00 - Déplacement de Jean-François Copé dans le cadre de l'élection à la présidence de l'UMP; réunion militante - Complexe Saint-Exupéry - place de la Paix

MONTREUIL - 19h00 - Conférence de presse avant meeting à 20H30 de Lutte Ouvrière, avec Nathalie Arthaud; - Espace Paris-Est Montreuil - 128 rue de Paris



ECONOMIE

------------

PARIS - Mondial de l'Automobile 2012 (jusqu'au 14) - Paris Expo Porte de Versailles, 1 Place de la Porte de Versailles 75015

PARIS - 08h30 - Aéroports de Paris: cérémonie d'accueil du Boeing 787 Dreamliner, suivie d'un point presse - Terminal 2A Zone Enregistrement 5, aéroport Charles de Gaulle





SOCIAL

------------

PARIS - 09h00 - Nouvelle réunion de négociations syndicats/patronat sur le contrat de génération - Medef - 55 avenue Bosquet (7e)



POLICE JUSTICE

------------

PARIS - 09h00 - Assemblée générale du Conseil National des Barreaux (CNB) avec discours d'Arnaud Montebourg (09h00) et Christiane Taubira (12h00) - Palais Brongniart - Place de la Bourse - 75002

MARSEILLE - 11h00 - Conférence de presse du procureur de Marseille Jacques Dallest sur l'affaire des policiers de la BAC

Procès

-----

BORDEAUX - 09h00 - Procès dit des "reclus de Monflanquin"

PARIS - 09h00 - Procès en appel du PSG et de Nike, accusés d'avoir monté un système de compléments de salaires aux joueurs en leur faisant signer des faux contrats avec l'équipementier. Comparaissent notamment les anciens présidents du PSG Laurent Perpère et Francis Graille et une dizaine d'agents de joueurs.

Audience les mercredis matin, jeudis après-midi et vendredis matin jusqu'au 26 octobre - Palais de Justice - Chambre 5-13 de la cour d'appel





EDUCATION

------------

PARIS - 15h30 - Conférence de presse du comité de pilotage de la Concertation, après remise du rapport sur la refondation de l'école à Vincent Peillon, ministre de l'Education Nationale - Conservatoire national des arts et métiers, salle des conférences du musée - 292 rue Saint Martin 3e





CULTURE

------------

DINARD - 23e Festival du film britannique (jusqu'au 7)

PARIS - 8e édition du Festival International de Courts Métrages Paris Courts Devant (jusqu'au 7)

illustration : 5 octobre 2011, décès de Steve Jobs