L'éphéméride-agenda du vendredi 28 septembre 2012

Voici l'éphéméride du vendredi 28 septembre



VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2012

--------------------------



272e jour de l'année



SAINT-VENCESLAS

Naquit vers 907 en Bohème, ou régnait son père, et y mourut le 28 septembre 929, assassiné par son frère qui convoitait le trône sur lequel Venceslas avait succédé à leur père

Les Venceslas sont fidèles

Couleur : le bleu

Chiffre : le 7



QUELQUES 28 SEPTEMBRE

---------------------



1803 : naissance de Prosper Mérimée (mort le 23 septembre 1870)

1841 : naissance de Georges Clemenceau (mort le 24 novembre 1929)

1895 : mort de Louis Pasteur

1934 : naissance de l'actrice Brigitte Bardot

1958 : adoption par référendum du projet de Constitution de la Vème République

1962 : mort de l'écrivain Roger Nimier

1966 : mort de l'écrivain André Breton, "pape" du surréalisme,

1970 : mort du président égyptien Gamal Abdel Nasser

1973 : mort de l'acteur Fernand Raynaud

1987 : accident radioactif à Goiana (Brésil) : 4 morts et 244 irradiés

1989 : mort de Ferdinand Marcos, ancien Président des Philippines

1991 : mort du trompettiste Miles Davis

1992 : lancement de la chaîne culturelle franco-allemande Arte

2000 : la visite du chef de l'opposition de droite israélien Ariel Sharon sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-est, provoque la seconde intifada



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 07H48 et se couche deux minutes plus tôt à 19H34

Le dicton: "Brouillard d'automne, beau temps nous donne"



LES PRINCIPAUX EVENEMENTS DE LA JOURNEE

---------------------------------------



POLITIQUE

---------

PARIS - Séance: 9H30, 14H30, soir et éventuellement nuit: suite de l'examen du projet de loi sur la régulation économique outre-mer - Sénat - 15ter rue de Vaugirard 75006

PARIS - 10h00 - Présentation en Conseil des ministres du Projet de loi de programmation des finances publiques 2012/2017 et du Projet de loi de finances pour 2013, par Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et des Finances, et Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du Budget - Palais de L'Elysée

PARIS - 10h00 - Conseil des ministres avec l'examen du projet de budget

2013 - Palais de l'Elysée - 55, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008

PARIS - 16h00 - Le président François Hollande se rend au Salon mondial de l'Automobile - Paris Expo - Porte de Versailles - 1 place de la porte de Versailles 75015



ECONOMIE

--------

PARIS - 07h30 - Comptes nationaux trimestriels au 2T 2012, résultats détaillés - Insee

PARIS - 08h45 - Dépenses de consommation des ménages en biens juillet-août

2012 - Insee



POLICE JUSTICE

--------------

MONTPELLIER - 17h00 - Conférence de presse de Remy Levy, président du Montpellier Handball, sur l'affaire du match truqué



PROCES

------

BORDEAUX - 09h00 - Procès dit des "reclus de Monflanquin"

AJACCIO - 09h00 - Procès du vol des tableaux du musée Fesch d'Ajaccio

REIMS - 11h00 - Liquidation judiciaire de Sodimédical : décision de la cour d'appel de Reims

PARIS - 13h30 - Procès de Jean-Claude Camus, ancien producteur de Johnny Hallyday, poursuivi en diffamation par le Dr Stéphane Delajoux, pour avoir vertement critiqué le travail du chirurgien après une opération du chanteur fin 2009 - Palais de Justice - 17e chambre du tribunal correctionnel



SANTE

-----

PARIS - 11h00 - Conférence de presse de l'Agence de la biomédecine sur les dernières données d'activité de greffe d'organes et de cellules, de procréation, d'embryologie et de génétiques humaies - Maison des Arts & Métiers - 9bis avenue d'Iéna 75016



CULTURE

--------

PARIS - Collections de prêt-à-porter printemps-été 2013 avec entre autres Christian Dior, Issey Miyake, Yohji Yamamoto - Divers lieux - Paris (jusqu'au

3 octobre)

illustration : le 28 septembre 1991, mort du trompettiste Miles Davis