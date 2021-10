L'éphéméride-agenda du mardi 18 septembre 2012

Voici l'éphéméride du mardi 18 septembre



MARDI 18 SEPTEMBRE 2012

-----------------------



262e jour de l'année



SAINTE-NADEGE

Fille de Sainte-Sonia, fut mise à mort sous Hadrien

Les Nadège sont ponctuelles et dévouées

Couleur : le rouge

Chiffre : le 2



QUELQUES 18 SEPTEMBRE

---------------------



1811 : création du bataillon de Sapeurs Pompiers de Paris

1931 : le Japon annexe la Mandchourie

1961 : Dag Hammarskjold, secrétaire général de l'ONU, trouve la mort dans un accident d'avion

1970 : mort du guitariste rock Jimi Hendrix

1981 : abolition de la peine de mort en France

1985 : sortie du film de Coline Serreau, "Trois hommes et un couffin"

1989 : ouverture à Perpignan de la première édition de "Visa pour l'Image"

1996 : décès d'Annabella, star du cinéma français des années 30

2002 : Maurice Papon libéré par la cour d'appel de Paris pour raisons médicales

2009 : Laure Manaudou, championne olympique du 400m à Athènes en 2004, triple championne du monde annonce l'arrêt de sa carrière sportive. Après trois ans d'absence, elle se qualifie en 2012 pour les JO de Londres



Le soleil se lève une minute plus tard à 07H33 et se couche deux minutes plus tôt à 19H55

Le dicton : "froid de la Sainte-Nadège annonce pour bientôt la neige"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE :

------------------------------------------



POLITIQUE

---------

PARIS - 20h00 - Date butoir pour le dépôt des parrainages d'adhérents UMP requis pour être candidats à la présidence du parti.



ECONOMIE

--------

PARIS - 10h30 - Air France : point presse de présentation des nouveautés d'Air France pour ses clients, en présence d'Alexandre de Juniac, PDG - IFTM salon Top Resa - Paris Expo, pavillon 7.2 - Place de la Porte de Versailles 15e.

PARIS - 12h00 - Fédération Française du Bâtiment (FFB) : point presse portant notamment sur la conjoncture et l'emploi dans le Bâtiment pour le 2ème trimestre 2012 - 7/9 rue La Pérouse 16e.



SOCIAL

------

COMPIEGNE - Prud'hommes de Compiègne - Le conseil va étudier en audience environ 150 dossiers d'ex-"Conti", que le conseil de Soissons a renvoyé à Compiègne.

PARIS - 10h00 - Conférence de presse de l'intersyndicale de la Banque de France sur les restructurations qui seront annoncées par le gouvernement de la Banque lors du CCE extraordinaire du 21 septembre - 33-35 rue Radziwill 1er.



PROCES

------

CRETEIL - 09h30 - Procès devant la cour d'assises des mineurs du Val-de-Marne de 14 personnes, pour la plupart mineurs au moment des faits, pour des "tournantes", viols en réunion, à l'encontre de deux jeunes filles, entre 1999 et 2001, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Le procès devrait se tenir à huis clos - Cour d'assises de Créteil - Rue Louis Pasteur Valéry Dadot.

PARIS - 14H00 - Les héritiers du constructeur automobile Louis Renault réclament devant la cour d'appel de Paris réparation pour la nationalisation-sanction de la firme en 1945, dossier dans lequel le TGI s'était déclaré incompétent en janvier dernier. Chambre 2-1 de la cour d'appel.

