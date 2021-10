L'éphéméride-agenda du lundi 22 octobre

LUNDI 22 OCTOBRE 2012

----------------------

Voici l'éphéméride du lundi 22 octobre 2012



296e jour de l'année



SAINTE-ELODIE

Alors qu'un décret de l'Emir de Cordoue (851) obligeait sous peine de mort les enfants d'un mariage mixte à embrasser l'Islam, Sainte Elodie refusa de renier sa foi et fut décapitée

Les Elodie ont du courage et de la tendresse

Couleur : le bleu

Chiffre : le 5

SAINTE-SALOME

Mère des Apôtres Jacques et Jean

Les Salomé ont de la distinction

Couleur : le vert

Chiffre : le 2



QUELQUES 22 OCTOBRE

-------------------



1811 : naissance de Franz Liszt (mort le 31 juillet 1886)

1919 : naissance de la romancière britannique Doris Lessing, prix Nobel de littérature en 2007

1941 : 27 otages fusillés à Châteaubriant par les Allemands dont Guy Môquet, 16 ans

1943 : naissance de l'actrice Catherine Deneuve

1962 : crise des missiles entre Cuba et les Etats-Unis

1970 : mort du pianiste Samson François

1973 : mort du compositeur et violoncelliste Pablo Casals

1983 : grandes marches pour la paix en Europe contre les euromissiles

1987 : mort de l'acteur Lino Ventura

2005 : décès du sculpteur franco-américain Arman

Le soleil se lève deux minutes plus tard à 08H24 et se couche deux minutes plus tôt 18H46

Le dicton : " A la Sainte Elodie, on oublie tous les soucis"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

----------------------------------------



POLITIQUE

---------



PARIS - 09h30 - Déclaration du Premier ministre Jean-Marc Ayrault à l'issue de la réunion sur la lutte contre la criminalité organisée en Corse - Hôtel de matignon - 57, rue de Varenne - 75007



SOCIAL

------------



PARIS - 17h00 - Le SIHP (syndicat des internes des hôpitaux de Paris) appelle à une grève illimitée des gardes et des astreintes pour protester contre la détérioration de leurs conditions d'exercice. A 17H00 à Paris, rassemblement devant l'Uncam - Porte de Montreuil 20e

PARIS - 18h00 - Dernière séance de négociations sur les dépassements d'honoraires entre complémentaires santé, assurance maladie et syndicats de médecins - Caisse nationale d'assurance maladie - 50 avenue du Pr André Lemierre - 75020

Procès

------------

VERSAILLES - 10h00 - Procès de la fondation d'art Hamon, dans lequel André Santini et Charles Pasqua sont jugés pour "détournements de fonds publics", devant la 5e chambre du tribunal correctionnel de Versailles. - Tribunal de Grande Instance de Versailles -

PARIS - 09h30 - Procès en appel de l'autonomiste breton Jean-Charles Grall, condamné en 2005 à six ans de prison pour association de malfaiteurs, dans l'affaire du vol de plus de 8 tonnes d'explosif à Plévin (Côtes-d'Armor) en

1999 (jusqu'au 26 octobre) - Palais de Justice - Cour d'assises spéciale - Salle 3 - 13h30 - Suite du procès dit des "irradiés d'Epinal". Comparaissent notamment deux radiothérapeutes et un radiophysicien poursuivis pour homicides et blessures involontaires. Audience les lundis, mardis et mercredis après-midi jusqu'au 31 octobre - 31e chambre du tribunal correctionnel, siégeant dans la 1ère chambre civile. Retransmission vidéo dans la chambre des criées. Réquisitoire attendu mardi 23/10



ENVIRONNEMENT

------------

PARIS - 10h00 - Conférence de presse du Haut Conseil des Biotechnologies qui rend son avis sur l'étude publiée par le professeur Séralini sur les effets à long terme du maïs NK603 - Salle 201 - 2e étage - 3 place de Fontenoy

75007 Paris



CULTURE

------------

TOULOUSE - 09h00 - Toulouse expose le long des berges de la Garonne le photographe iranien Reza sur le thème "entre guerre et paix", photos déjà exposées en 2009 au mémorial de Caen et à Saint-Lo.

LYON - Eexposition "Soulages XXIe siècle" au musée des Beaux-Arts de Lyon (jusqu'au 28 janvier)

illustration : 22 octobre 1987, décès de Lino Ventura