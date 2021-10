L'éphéméride-agenda du lundi 15 octobre

Voici l'éphéméride du lundi 15 octobre



LUNDI 15 OCTOBRE 2012

---------------------



289e jour de l'année



SAINTE-THERESE D'AVILA

Née dans cette ville en 1515, morte à Alba (Espagne) en 1582, réforma le Carmel et créa les carmélites dites "déchaussées"

Les Thérèse sont dévouées et fidèles

Couleur : l'orangé

Chiffre : le 7



QUELQUES 15 OCTOBRE :

---------------------



1894 : arrestation du capitaine Dreyfus

1917 : l'espionne hollandaise Mata Hari est fusillée au fort de Vincennes

1940 : sortie aux Etats-Unis du film réalisé et interprété par Charlie Chaplin, "Le Dictateur"

1945 : Pierre Laval, ancien chef du gouvernement de Vichy, est fusillé pour trahison

1946 : Hermann Goering, criminel de guerre nazi, se donne la mort dans sa prison à Nuremberg

1964 : mort du compositeur américain Cole Porter

1969 : sortie en France du film du réalisateur américain John Schlesinger, "Macadam Cowboy", avec Dustin Hoffman et Jon Voight

1970 : Anouar El Sadate devient président de l'Egypte

1983 : Nelson Piquet est champion du monde de Formule 1

1988 : à Moscou, il est révélé que les exploits de 1935, du mineur Stakhanov, symbole du travail soviétique, étaient truqués

1999 : le prix Nobel de la paix est attribué à l'organisation humanitaire Médecins sans frontières (MSF)

2003 : la Chine envoie avec succès un homme dans l'espace, le "taïkonaute"

Yang Liwei

2008 : la Syrie et le Liban établissent des relations diplomatiques

2010 : percée finale du tunnel ferroviaire du Gothard, le plus long du monde (57 km), au coeur des Alpes suisses



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 08H13 et se couche deux minutes plus tôt à 18H59

Le dicton : "Mieux vaut faire le feu que labourer par temps mou"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

----------------------------------------



POLITIQUE

---------

PARIS - François Hollande reçoit des familles d'otages français - Palais de l'Elysée - 55, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008



SOCIAL

------

PARIS - 11h00 - Conférence de presse de la fédération FO Fonctionnaires sur la prochaine concertation avec le gouvernement concernant la réforme de la Fonction publique - 153-155 rue de Rome 17e

PARIS - 18h30 - Rassemblement à l'appel de 30 associations du collectif "Féministes en mouvement" pour protester contre "le jugement écoeurant et révoltant" dans l'affaire des viols collectifs aux assises de Créteil - devant le ministère de la Justice - Place Vendôme 1er



PROCES

------

PARIS - 09h00 - Procès en appel du PSG et de Nike, accusés d'avoir monté un système de compléments de salaires aux joueurs, notamment en leur faisant signer des faux contrats avec l'équipementier. Comparaissent notamment les anciens présidents du PSG Laurent Perpère et Francis Graille. Audience les mercredis matin, jeudis après-midi et vendredis matin jusqu'au 26 octobre.

Chambre 5-13 de la cour d'appel - Palais de Justice

VERSAILLES - 10h00 - Procès de la fondation d'art Hamon, dans lequel André Santini et Charles Pasqua sont jugés pour "détournements de fonds publics", devant la 5e chambre du tribunal correctionnel de Versailles. - Tribunal de Grande Instance de Versailles -



EDUCATION

---------

PARIS - 10h00 - Vincent Peillon, ministre de l'éducation nationale, et George Pau-Langevin, ministre déléguée chargée de la réussite éducative, reçoivent les représentants des organisations syndicales (FSU, Unsa éducation, FERC-CGT, FO, SGEN-CFDT, SUD-Education) en vue de la préparation de la loi d'orientation et de programmation sur l'École. Tour de table images, seulement avec accréditation. Au ministère



SOCIETE

-------

PARIS - 10h30 - Conférence de presse des présidents des Banques Alimentaires, de la Croix Rouge, des Restos du Coeur et du Secours populaire sur le thème "Sauvons l'aide alimentaire européenne et mobilisons-nous!" - Théâtre du Rond-Point - 2bis avenue Franklin D. Roosevelt 8e



CULTURE

-------

COGNAC - Festival Polar (jusqu'au 17)

LYON - 20H00 Soirée d'ouverture du Festival Lumière (jusqu'au 21 octobre) à l'issue duquel le cinéaste anglais Ken Loach recevra des mains d'Eric Cantona le 4e Prix Lumière, succédant à Clint Eastwood, Milos Forman et Gérard Depardieu.

illustration : le 15 octobre 1940,sortie aux Etats-Unis du film réalisé et interprété par Charlie Chaplin, "Le Dictateur"