L'éphéméride-agenda du lundi 8 octobre

Voici l'éphéméride du lundi 8 octobre



LUNDI 8 OCTOBRE 2012

--------------------



282e jour de l'année



SAINTE-PELAGIE

Martyre à Antioche (Turquie) au début du IVe siècle, elle se donne la mort à l'âge de 15 ans, alors qu'on venait de l'arrêter comme chrétienne

Les Pélagie sont persévérantes et actives

Couleur : le bleu

Chiffres : le 2 et le 4



QUELQUES 8 OCTOBRE

-------------------



1957 : explosion d'un stock de bombes dans la casbah d'Alger : 24 morts

1982 : la Diète polonaise interdit le syndicat "Solidarnosc"

2000 : le prince Henri de Luxembourg devient le sixième souverain de la dynastie luxembourgeoise créée en 1890

2001 : collision en raison d'un épais brouillard à l'aéroport de Milan-Linate entre un avion de ligne de la SAS et un Cessna d'une compagnie privée allemande. Bilan : 114 morts



Le soleil se lève une minute plus tard à 08H02 et se couche deux minutes plus tôt à 19H13

Le dicton : "Octobre est bon, s'il est de saison".



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

----------------------------------------



POLITIQUE

----------

Assemblée nationale :

Séances

- 15H00 et 21H30: Projet de loi organique sur la programmation et la gouvernance des finances publiques

- BOURGES (Cher) - 12H30: Déplacement de François Fillon; déjeuner avec les militants; discours - salle du Grand Moutet - rue Joseph-Aristide Auxenfans- - PARIS - Meeting avec François Fillon - 19e arrondissement

- MEAUX (Seine-et-Marne) - 18H30: Réunion publique avec Jean-François Copé

- salle Rapin - rue Aristide Briand -

- MAISONS-ALFORT (Val-de-Marne) - 19H45: réunion publique avec Jean-François Copé- salle du Moulin Brulé (Ile de Charentonneau- 47, avenue Foch)

- LILLE - 17h15 - Point presse de Jean-Louis Borloo avec l'ensemble des élus du Nord ayant signés la charte des membres fondateurs de l'Union des Démocrates Indépendants (UDI) dont Valérie Létard, Dominique Riquet, Olivier Henno

- PARIS - 18h30 - Soirée de remise du Prix Press Club, Humour et politique

- centre conférence de l'Hôtel Pullman Montparnasse

- PARIS - 19H00 - Meeting contre le traité budgétaire européen organisé par le collectif unitaire, dont le Front de Gauche, avec Pierre Laurent - Espace Reuilly - 21 rue Antoine-Julien Hénard 75012 Paris

- MAISONS-ALFORT (Val-de-Marne) - 19H45: réunion publique avec Jean-François Copé- salle du Moulin Brulé (Ile de Charentonneau- 47, avenue Foch)



DIPLOMATIE

-----------

STRASBOURG - 09H00 ouverture du "Forum mondial de la démocratie" avec discours du Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon - Conseil de l'Europe -



ECONOMIE

--------

PARIS - 08h30 - Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie et les services - Banque de France

DOUVRIN - 09h15 - Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif

visite les sites de la Française de Mécanique, Toyota et Renault dans le Nord de la France

CHATEAULUN (Finistère) - 14H00 comité central d'entreprise (CCE) de Doux.



SOCIAL

------

PARIS - 11h00 - Conférence de presse de l'intersyndicale des Unions

Confédérales de Retraités, dans le cadre de la préparation de la journée du 11 octobre, sur le pouvoir d'achat, l'aide à l'autonomie et l'accès aux soins -

Salle André Tollet - Bourse du Travail (Château d'Eau) - 3 rue du Château d'Eau - 75010



PROCES

------

CRETEIL - 09h30 - Procès devant la cour d'assises des mineurs du Val-de-Marne de 14 personnes, pour la plupart mineurs au moment des faits, pour des "tournantes", viols en réunion, à l'encontre de deux jeunes filles, entre 1999 et 2001, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). - Cour d'assises de Créteil - Rue Louis Pasteur Valéry Dadot

MARSEILLE - 08h30 - La nourrice d'une crèche clandestine démantelée à Marseille en juin comparaît en correctionnelle



CULTURE

-------

CANNES - Mipcom, marché international des contenus audiovisuels (jusqu'au 11)