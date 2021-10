L'éphéméride-agenda du mercredi 5 septembre 2012

Voici l'éphéméride du mercredi 5 septembre



MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2012

-------------------------



249e jour de l'année



SAINTE-RAISSA

Morte à Alexandrie vers 300, à l'âge de 20 ans, la tête tranchée

Pas de qualificatif, pas de couleur, pas de chiffre



QUELQUES 5 SEPTEMBRE

--------------------



1940: mariage des comédiens Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault

1940: naissance de l'actrice Raquel Welch

1972: prise d'otages des athlètes israéliens aux jeux Olympiques de Munich

1977: enlèvement du "patron des patrons" allemand Hans-Martin Schleyer

1986: quatre palestiniens s'emparent d'un Boeing 747 de la PanAm sur

l'aéroport de Karachi et tuent un passager américain. Dans l'assaut, vingt

passagers sont tués

1997: mort du chef d'orchestre d'origine hongroise Georg Solti

1997: décès de Mère Teresa, fondatrice à Calcutta (1950) des Missionnaires

de la charité

1998: décès du cinéaste japonais Akira Kurosawa



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 07H15 et se couche deux minutes

plus tôt à 20H23

Le dicton: "En septembre, il fait bon être tout le jour dans la campagne"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

----------------------------------------





POLITIQUE

---------

PARIS - 10h00 - Conseil des ministres - Palais de l'Elysée - 55 rue du Faubourg Saint-Honoré 8e.

PARIS - 10h30 - Point presse de Jean-François Copé - Siège de l'UMP - 238 rue de Vaugirard 15e.

PARIS - 12h30 - Point de presse de Christian Jacob, président du groupe UMP (4ème bureau) - Assemblée Nationale - 101 rue de l'Université 7e.

PARIS - 16h00 - Entretien de Jean-Marc Ayrault avec Herman Van Rompuy, président du Conseil européen - Hôtel de Matignon - 57 rue de Varenne 7e.

PARIS - 16h30 - Point presse des co-présidents du Groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Barbara Pompili et François de Rugy - Bureau 8 - Assemblée Nationale - 101 rue de l'Université 7e.



ECONOMIE

--------

PARIS - 12h30 - Conférence de presse de présentation du projet de loi de mobilisation générale pour la construction de logements, par Cécile Duflot, ministre du Logement - Ministère du Logement - Hôtel de Castries - 72 rue de Varenne 7e.



SOCIAL

------

QUIMPER - 13h30 - Groupe Doux : la CFDT, la CGT et FO appellent à un rassemblement devant le Palais de justice.

PARIS - 14h00 - Séance de négociations sur les dépassements d'honoraires entre complémentaires santé, assurance maladie et syndicats de médecins - Caisse d'assurance maladie - 50 avenue du Pr André Lemierre 20e.

QUIMPER - 14h00 - Doux : le tribunal de commerce de Quimper statue sur le pôle frais.



EDUCATION

---------

LES LILAS - 10h00 - Conférence de presse de rentrée de la FSU - 104 rue Romain Rolland.

PARIS - 12h00 - Déjeuner de presse du Sgen-CFDT sur le thème "Après la rentrée, le Sgen-CFDT et la transformation du système éducatif" - Salle 8 - 47/49 avenue Simon Bolivar 19e.



RELIGION

--------

PARIS - 19h00 - Commémoration des 40 ans de l'attentat de Munich, organisée par le CRIF, en présence de Valérie Fourneyron, ministre des Sports, de la Jeunesse - Comité National olympique et sportif français - 1 avenue Pierre de Coubertin 13e.



CULTURE

--------

PARIS - 16e édition du Jazz à La Villette - Grande halle de la Villette - 211 avenue Jean Jaurès 19e. (jusqu'au 9).

DEAUVILLE - Festival du cinéma américain (jusqu'au 9).

PERPIGNAN - Festival de photojournalisme Visa pour l'image (jusqu'au 16).

PARIS - 11h00 - Point presse de la Commission de protection des droits - HADOPI - 4 rue du Texel 14e.

illustration : quatre palestiniens s'emparent d'un Boeing 747 de la PanAm sur l'aéroport de Karachi et tuent un passager américain. Dans l'assaut, vingt passagers sont tués le 5 septembre 1986.