L'éphéméride-agenda du mercredi 12 septembre 2012

Voici l'éphéméride du mercredi 12 septembre



MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2012

--------------------------



256e jour de l'année



SAINT-APOLLINAIRE

Franciscain, né en Espagne vers 1570, fut brûlé vif au Japon le 12 septembre 1622 pour ne pas avoir obtempéré à l'ordre donné aux missionnaires catholiques de quitter le pays sous peine de mort en 1614

Les Apollinaire sont volontaires et sensibles

Couleur : le bleu

Chiffre : le 4



QUELQUES 12 SEPTEMBRE

---------------------



1494 : naissance du roi François Ier à Cognac (mort le 31 mars 1547)

1888 : naissance de Maurice Chevalier (mort le 1er janvier 1972)

1897 : publication des "Nourritures terrestres" d'André Gide

1910 : première audition à Munich de la Huitième Symphonie de Gustav Mahler

1924 : naissance de l'acteur Jean Le Poulain (mort le 1er mars 1988)

1931 : naissance de Roger Planchon, metteur en scène (mort le 12 mai 2009)

1940 : découverte des grottes préhistoriques de Lascaux

1943 : prisonnier dans les Abruzzes, Mussolini est libéré par un commando SS

1974 : l'empereur Haïlé Selassié est renversé par une junte d'officiers révolutionnaires éthiopiens

1986 : explosion d'une bombe dans une cafétéria du quartier de la Défense à Puteaux : 41 blessés

1986 : mort du photographe Jacques-Henri Lartigue

1992 : mort de l'acteur américain Anthony Perkins

2003 : décès du chanteur américain Johnny Cash, légende de la musique country

2009 : décès du photographe Willy Ronis

2010 : décès du cinéaste Claude Chabrol



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 07H25 et se couche deux minutes plus tôt à 20H08

Le dicton : "Ce que le mois d'août ne mûrira, ce n'est pas septembre qui le fera"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

----------------------------------------





POLITIQUE

---------

PARIS - 10h00 - Conseil des ministres - Palais de l'Elysée - 55 rue du Faubourg Saint-Honoré 8e.

PARIS - 11h00 - Point presse de Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP - 238 rue de Vaugirard 15e.

PARIS - 16h00 - Conseil national du PS, lors duquel la ou les motions en vue du Congrès seront déposées, à la Mutualité, en présence du Premier ministre Jean-Marc Ayrault - 24 rue Saint Victor 5e.



ECONOMIE

--------

PARIS - 07h30 - Inflation août 2012 - Insee.



SOCIAL

------

PARIS - 09h00 - Conférence de presse de rentrée sociale de Bernard Van Craeynest, président de la CFE-CGC - Maison de la CFE-CGC - 59 rue du Rocher 8e.



POLICE JUSTICE

--------------

PARIS - Le Conseil d'Etat rend sa décision sur le recours de l'ancien procureur de Nanterre Philippe Courroye qui demande la suspension de sa mutation à la cour d'appel de Paris assimilée à une "sanction déguisée" - Conseil d'Etat - 1 place du Palais Royal 1er.

LYON - 11h00 - Point-presse de Marc Cimamonti, procureur de Lyon et d'Albert Doutre, Directeur départemental de la sécurité publique du Rhône au TGI de Lyon concernant la procédure mettant en cause des policiers de la banlieue lyonnaise.

ANNECY - 17h00 - Tuerie de Chevaline : Conférence de presse du procureur d'Annecy Eric Maillaud au TGI.





CULTURE

-------

PERPIGNAN - Festival de photojournalisme Visa pour l'image (jusqu'au 16).

PARIS - 18h30 - Lancement de "Croatie, la voici", Festival de la Croatie en France - Ministère de la Culture - 3 rue de Valois 1er.

illustration : le 12 septembre 2010, décès du cinéaste Claude Chabrol.