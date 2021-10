L'éphéméride-agenda du jeudi 13 septembre 2012

Voici l'éphéméride du jeudi 13 septembre



JEUDI 13 SEPTEMBRE 2012

-----------------------



257e jour de l'année



SAINT-AIME

Né à Grenoble vers 565, mort à Remiremont vers 628, fut d'abord moine à Saint Maurice en Valais puis à Luxeuil.



Les Aimé sont affectueux et bons

Couleur : le vert

Chiffres : le 1 et le 6



QUELQUES 13 SEPTEMBRE

---------------------



1515 : bataille de Marignan, remportée par Francois 1er

1592 : mort de Montaigne

1924 : naissance du compositeur Maurice Jarre (mort le 29 mars 2009)

1959 : la sonde Luna-2 est le premier engin à atteindre la Lune

1968 : retrait de l'Albanie du Pacte de Varsovie

1977 : mort du chef d'orchestre américain Léopold Stokowski

1993 : poignée de main historique entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat lors de la signature à Washington d'un accord israélo-palestinien sur une autonomie palestinienne intérimaire dans les territoires occupés

1997 : mort du chanteur d'opérette Georges Guetary



Le soleil se lève une minute plus tard à 07H26 et se couche deux minutes plus tôt à 20H06

Le dicton: " quand beaucoup d'étoiles filent en septembre, les tonneaux sont trop petits en novembre "



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE :

------------------------------------------





POLITIQUE

------------

PARIS - Hollande reçoit les familles des otages français retenus au Sahel - Palais de l'Elysée - 55, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 (horaire à

préciser)

PARIS - 15h00 - Questions au gouvernement au Sénat - Sénat - 15ter rue de Vaugirard 6e

SOCIAL

------------

PARIS - 11h00 - Présentation par la Cour des comptes de son rapport sur "La Sécurité sociale" - salle des conférences - Cour des comptes - 13 rue Cambon -

75001

Procès

------------

BOBIGNY - 09h30 - Procès en appel des parents et de deux tortionnaires présumés de Sabrina, séquestrée, violée et réduite en esclavage dans un campement durant trois ans en Seine-et-Marne. Cours d'assises de la Seine-Saint-Denis - Tribunal de grande instance de Bobigny



illustration : 13 septembre 1515, bataille de Marignan, remportée par Francois 1er