L'éphéméride-agenda du jeudi 4 octobre 2012

Voici l'éphéméride du jeudi 4 octobre



JEUDI 4 OCTOBRE 2012

--------------------



278e jour de l'année



SAINT-FRANCOIS D'ASSISE

Patron des marchands, né à Assise (Italie) en 1181, y mourut en 1226, après avoir fondé l'ordre des Franciscains

Les Francois sont droits et volontaires

Couleur : le bleu

Chiffre : le 4



QUELQUES 4 OCTOBRE

------------------



1895 : naissance de l'acteur et réalisateur Buster Keaton (mort le 1er février 1966)

1924 : naissance de l'acteur américain Charlton Heston

1945 : création par ordonnance de la Sécurité sociale

1957 : lancement par l'URSS de Spoutnik I, premier satellite artificiel mis sur orbite

1958 : promulgation de la Constitution de la Ve République adoptée par référendum le 28 septembre 1958

1982 : mort du pianiste Glenn Gould

1994 : cavale meurtrière de Florence Rey et d'Audry Maupin, après l'attaque de la préfourrière de Pantin qui se solde par une fusillade et la mort de cinq personnes

1999 : mort du peintre Bernard Buffet

2009 : décès de la chanteuse argentine Mercedes Sosa, grande voix de la chanson populaire latino-américaine



Le soleil se lève une minute plus tard à 07H56 et se couche deux minutes plus tôt à 19H21

Le dicton : "sème à la Saint-François, si tu veux que ton grain ait du poids"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE :

------------------------------------------



POLICE JUSTICE

------------

VITRY-SUR-SEINE - 17h30 - Cérémonie pour le 10ème anniversaire de la mort de Sohane Benziane, morte brûlée vive dans la cité Balzac à Vitry-sur-Seine

(Val-de-Marne)



PROCES

------------

PARIS - 09h00 - Procès en appel du PSG et de Nike, accusés d'avoir monté un système de compléments de salaires aux joueurs en leur faisant signer des faux contrats avec l'équipementier. Comparaissent notamment les anciens présidents du PSG Laurent Perpère et Francis Graille et une dizaine d'agents de joueurs.

Audience les mercredis matin, jeudis après-midi et vendredis matin jusqu'au 26 octobre. - Palais de Justice - Chambre 5-13 de la cour d'appel -

CRETEIL - 09h30 - Procès devant la cour d'assises des mineurs du Val-de-Marne de 14 personnes, pour la plupart mineurs au moment des faits, pour des "tournantes", viols en réunion, à l'encontre de deux jeunes filles, entre 1999 et 2001, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Le procès devrait se tenir à huis clos (jusqu'au 12 octobre) - Cour d'assises de Créteil - Rue Louis Pasteur Valéry Dadot

LES SABLES D'OLONNE - René Marratier, maire de la Faute-sur-mer (Vendée), commune ravagée par la tempête Xynthia en 2010, comparait devant le tribunal correctionnel des Sables d'Olonnes pour "prise illégale d'intérêt"

MARSEILLE - 14h00 - Convocation des avocats du dossier PIP par le procureur et le président du TGI de Marseille en vue de l'organisation du premier procès de l'affaire (dont on devrait alors connaître la date, la primeur de l'annonce ayant été laissée aux avocats)



DESASTRES ET ACCIDENTS

------------

VILLENEUVE-LOUBET (Alpes-Maritime) - 10h15 - Christophe Mirmand, Préfet des Alpes-Maritimes et Eric Ciotti, Président du Conseil Général et du SDIS 06, présentent à Villeneuve-Loubet le bilan estival 2012 de prévention et de lutte contre les feux de forêt et de la surveillance des baignades.

illustration : 4 octobre 1999, mort du peintre Bernard Buffet