L'éphéméride-agenda du vendredi 14 septembre 2012

Voici l'éphéméride du vendredi 14 septembre



VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2012

--------------------------



258e jour de l'année



SAINTE-CROIX ou Exaltation de la Croix

Une des plus anciennes solennités liturgiques de l'Eglise qui se célébrait déjà au IVe siècle à Jérusalem



QUELQUES 14 SEPTEMBRE

----------------------



1911 : attentat contre le président du Conseil russe Piotr Stolypine qui mourut quatre jours plus tard

1922 : naissance de l'acteur Michel Auclair (mort le 7 janvier 1988)

1926 : naissance du romancier Michel Butor

1927 : mort de la danseuse Isadora Duncan

1959 : Jacques Brel enregistre "La Valse à mille temps"

1960 : fondation de l'Opep

1982 : mort accidentelle de la princesse Grace de Monaco

1982 : assassinat du président libanais Béchir Gemayel

1986 : explosion d'une bombe au Pub Renault aux Champs-Elysées: deux tués

1989 : Frédérik de Klerk, élu président d'Afrique du Sud, s'engage à réformer le système d'apartheid



Le soleil se lève une minute plus tard à 07H27 et se couche deux minutes plus tôt à 20H04

Le dicton : "de Sainte-Croix à Saint-Michel, la pluie va dévaler du ciel"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE :

------------------------------------------



POLITIQUE

---------

NANTERRE - 11h00 - Conférence de presse de Marine Le Pen sur le thème "Traité budgétaire européen : les Français exigent un référendum" - 78 rue de Suisses.

PARIS - 11h00 - Ouverture de la Conférence environnementale, en présence de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault - Palais d'Iéna - 9 place Iéna 16e (et le 15).

BRIVE-LA-GAILLARDE - Déplacement de François Hollande en Corrèze.

LA COURNEUVE - Fête de l'Humanité - Parc de La Courneuve (jusqu'au 16).



SOCIAL

------

PARIS - 08h30 - Première réunion de négociations syndicats/patronat sur la sécurisation de l'emploi et sur le contrat de génération - Medef - 55 avenue Bosquet 7e.

CALAIS - Délibéré du Tribunal d'Instance de Calais pour 274 anciens salariés de l'ex-compagnie de ferries SeaFrance qui ont contesté leur licenciement lors de plans sociaux en 2009 et 2010.



POLICE JUSTICE

--------------

LYON - Déplacement à Lyon de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur.

Rencontre avec Mgr Philippe Barbarin puis visite d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile (non ouvert à la presse) et de l'Institut de Police Technique et Scientifique (PTS) d'Ecully.



CULTURE

-------

PERPIGNAN - Festival de photojournalisme Visa pour l'image (jusqu'au 16).

TOULOUSE - 09h00 - Cartoon Forum, rendez-vous européen de l'animation pour la télévision, réunit plus de 700 professionnels de 35 pays à Toulouse, l'occasion pour les producteurs de négocier le financement de leurs nouveaux projets.

LA ROCHELLE - 14e Festival de la fiction TV, le rendez-vous de la création audiovisuelle (jusqu'au 16).

LYON - Début de la 16e édition de la Biennale de la Danse à Lyon (jusqu'au 30).

illustration : Grace de Monaco est décédée le 14 septembre 1982