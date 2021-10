L'éphéméride-agenda du vendredi 21 septembre 2012

Voici l'éphéméride du vendredi 21 septembre:



VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2012

--------------------------



265e jour de l'année



SAINT-MATTHIEU

Connu par "l'évangile selon Saint-Matthieu" qu'on lui attribue, recueil des paroles qu'il aurait entendu prononcer par le Christ et qu'il répétait aux juifs pour les convertir

Les Matthieu sont ingénieux et originaux

Couleur : le jaune

Chiffre : le 7



QUELQUES 21 SEPTEMBRE

---------------------



1792 : proclamation de la République française

1898 : naissance de l'écrivain français Eugène Dabit, auteur de "Hôtel du Nord" (mort le 21 août 1936)

1916 : naissance de Françoise Giroud, journaliste, écrivain, ancien ministre (morte le 19 janvier 2003)

1947 : naissance de l'écrivain américain Stephen King

1948 : le boxeur Marcel Cerdan devient champion du monde des poids-moyens en battant l'américain Tony Zale par KO au 12e round

1964 : Malte devient indépendante

1980 : Gérard d'Aboville achève à bord du "Capitaine Cook" la traversée de l'Atlantique à la rame

1993 : Norodom Sihanouk intronisé Roi du Cambodge

1993 : Boris Eltsine dissout le Parlement russe

1998 : Décès de Florence Griffith-Joyner, 38 ans, sprinteuse américaine, triple championne olympique à Séoul en 1988

2000 : Marie-José Perec s'enfuit de Sydney, refusant ainsi d'affronter l'athlète Cathy Freeman aux Jeux olympiques

2001 : explosion de produits chimiques à l'usine AZF de Toulouse, faisant

31 morts et plus de 2.500 blessés

2008 : le premier ministre israélien Ehud Olmert remet sa démission au président Shimon Peres



Le soleil se lève une minute plus tard à 07H37 et se couche deux minutes plus tôt à 19H49

Le dicton: "quand vient Saint-Matthieu, l'été, adieu !"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE :

------------------------------------------



POLICE JUSTICE

--------------

MARSEILLE - Visite du ministre de l'Intérieur Manuel Valls et de la ministre de la Justice Christiane Taubira



SOCIAL

------------

PARIS - 09h00 - Comité central d'entreprise extraordinaire de la Banque de France sur un plan de restructurations prévoyant entre 1.700 et 2.100 suppressions de postes - au siège - 31 rue Croix des petits champs Paris 1er.

== A cette occasion, tous les syndicats appellent à une grève nationale



CATASTROPHES

-----------------

TOULOUSE - 09h00 - Toulouse commémore le 11ème anniversaire de la catastrophe AZF, trois jours avant que la cour d'appel ne désigne ou pas des coupables dans la pire catastrophe industrielle qu'ait connue la France depuis la Seconde Guerre mondiale

illustration : le 21 septembre 1948, le boxeur Marcel Cerdan devient champion du monde des poids-moyens en battant l'américain Tony Zale par KO au 12e round