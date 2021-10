L'éphéméride-agenda du mardi 11 septembre 2012

Voici l'éphéméride du mardi 11 septembre



MARDI 11 SEPTEMBRE 2012

-----------------------



255e jour de l'année



SAINT-ADELPHE

Gouverneur des abbayes de Remiremont, mourut vers 670 à Luxeuil où il avait reçu sa formation religieuse

Les Adelphe ont de la volonté et de la séduction

Couleur : le vert

Chiffre : le 7



QUELQUES 11 SEPTEMBRE

---------------------



1885 : naissance de l'écrivain anglais D.H. Lawrence (mort le 2 mars 1930)

1917 : disparition en vol de l'aviateur Georges Guynemer

1932 : ouverture en France du premier championnat de football professionnel

1945 : naissance du footballeur allemand Franz Beckenbauer

1961 : création du World Wildlife Fund (WWF), fonds mondial pour la nature

1971 : mort du leader soviétique Nikita Khrouchtchev (né en 1894)

1973 : putsch militaire au Chili: mort du président Salvador Allende

1986 : le gouvernement polonais décide la libération de tous les prisonniers politiques

2001 : Attaques terroristes aux Etats-Unis notamment contre les deux tours du World Trade Center à New York et le Pentagone à Washington: près de 3.000 et disparus, le plus meutrier de l'Histoire.

2003 : mort d'Anna Lindh, ministre suédoise des Affaires étrangères, après avoir été grièvement blessée à coups de couteau la veille à Stockholm

2003 : accord franco-libyen sur l'indemnisation des victimes de l'attentat du DC-10 d'UTA en 1989



Le soleil se lève une minute plus tard à 07H23 et se couche deux minutes plus tôt à 20H10

Le dicton : "Nuées de septembre, pluies de novembre, gel en décembre"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

----------------------------------------



POLITIQUE

---------

RENNES - Le président François Hollande se rend au Salon SPACE (Salon international de l'élevage).

PARIS - 15h00 - Ouverture de la deuxième session extraordinaire 2011-2012 avec lecture des conclusions de la Conférence des Présidents et l'examen du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social - Sénat - 15ter rue de Vaugirard 6e.

PARIS - 15h00 - Ouverture de la session extraordinaire avec les questions au gouvernement, examen du projet de loi sur la création des emplois d'avenir

- Assemblée nationale - 126 rue de l'Université 7e.



ECONOMIE

--------

PARIS - 10h00 - PSA : remise du rapport d'Emmanuel Sartorius à Arnaud Montebourg, ministre du Redessement productif : rapport mandaté par le Ministère, visant à effectuer un diagnostic de la situation économique, financière et industrielle du groupe PSA.

PARIS - A l'occasion de la remise de ce rapport, la CGT tiendra un point de presse à 09h30 à Bercy, et à 14h30 à Aulnay, sur le parking de l'usine, annoncera les prochaines actions décidées par les salariés.