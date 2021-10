L'éphéméride-agenda du mercredi 29 août 2012

Voici l'éphéméride du mercredi 29 août



MERCREDI 29 AOUT 2012

---------------------



242e jour de l'année



SAINTE-SABINE

Subit le martyre au IIe siècle pour avoir donné la sépulture à sa servante, Sainte-Sérapie, martyre elle-même

Les Sabine ont de la dignité et du raffinement

Couleur : le bleu

Chiffre : le 5



QUELQUES 29 AOUT

----------------



1958 : naissance du chanteur Michael Jackson (mort le 25 juin 2009)

1966 : dernier concert des Beatles à San Francisco

1982 : mort de l'actrice Ingrid Bergman

1987 : mort de l'acteur américain Lee Marvin

2003 : Irak - explosion d'une voiture piégée le jour de la grand prière dans la ville sainte de Najaf: 83 morts

2004 : Michael Schumacher devient pour la septième fois champion du monde de formule 1

2005 : le cyclone Katrina frappe le sud des Etats-Unis, faisant 1.800 morts



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 07H05 et se couche deux minutes plus tôt à 20H37

Le dicton: "Pluie à la Sainte-Sabine est une grâce divine"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

----------------------------------------



POLITIQUE

---------

PORT-LEUCATE - Université du NPA.

PARIS - 10H00 - Conseil des ministres

JOUY-EN-JOSAS - 14h15 - Intervention de Jean-Marc Ayrault à l'université d'été du Medef.

PARIS - 15h00 - François Hollande s'entretien avec l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter - Palais de l'Elysée - 55 rue du Faubourg Saint-Honoré 8e.

PARIS - 17h45 - François Hollande s'entretien avec Didier Migaud, premier pésident de la Cour des comptes - Palais de l'Elysée - 55 rue du Faubourg Saint-Honoré 8e.



ECONOMIE

--------

PARIS - 08h45 - Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie Août 2012

- Insee.

PARIS - 10h00 - Familles rurales : conférence de presse de présentation des résultats de son Observatoire des prix fruits et légumes (relevés effectués en juin et juillet 2012 sur 8 fruits et 8 légumes) - 7 cité d'Antin 9e.

PARIS - 12h30 - FNSEA : conférence de presse de rentrée - 11 rue de la Baume 8e.

JOUY-EN-JOSAS - Université d'été du Medef, sur le thème "Intégrer" - Campus HEC - 1 rue de la Libération (jusqu'au 31).



SOCIAL

------

TOULOUSE - 10h00 - Rassemblement des employés de Thales devant le site Toulousain du groupe, pour manifester contre le plan de cession d'activité.

PARIS - 12h30 - Conférence de presse de Michel Sapin, ministre du Travail, relative aux Emplois d'Avenir - Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social - 101 rue de Grenelle 7e.

MARSEILLE - 14h00 - Fralib : signature par MPM de l'acte d'achat du terrain de Gémenos.

MASSY - 18h30 - Comité de groupe extraordinaire de Carrefour - Siège (91).



EDUCATION

---------

PARIS - 12h00 - Conférence de presse de rentrée de Vincent Peillon, ministre de l'Education Nationale, et de George Pau-Langevin, ministre déléguée chargée de la Réussite éducative.



DESASTRE/ACCIDENT

---------------------

ORGON (Bouches-du-Rhône) - 15H00 - visite de Manuel Valls sur les lieux de l'incendie qui a détruit plus de 400 hectares dimanche



CULTURE

-------

PARIS - 16e édition du Jazz à La Villette - Grande halle de la Villette -

211 avenue Jean Jaurès 19e

illustration : Michael Jackson est né le 29 août 1958