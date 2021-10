L'éphéméride-agenda du jeudi 23 août 2012

Voici l'éphéméride du jeudi 23 août



JEUDI 23 AOUT 2012

------------------



236e jour de l'année



SAINTE-ROSE

Péruvienne d'origine espagnole, Rosa del Flores (1586-1617) fut la première "servante de Dieu" du Nouveau Monde canonisée. Toute sa vie, elle s'occupa des indiens malheureux

Les Rose sont gracieuses et équilibrées

Couleur : le bleu

Chiffres : le 3 et le 8



QUELQUES 23 AOUT

----------------



1754 : naissance de Louis XVI (exécuté le 21 janvier 1793)

1912 : naissance de l'acteur Gene Kelly (mort le 2 février 1996)

1926 : mort de l'acteur Rudolph Valentino

1927 : exécution des deux anarchistes d'origine italienne Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti

1939 : pacte de non-agression germano-soviétique

1949 : naissance du comédien Jacques Weber

2006 : Natascha Kampusch, enlevée et séquestrée par Wolfgang Priklopil, réussit à s'enfuir après huit ans de captivité



Le soleil se lève une minute plus tard à 06H56 et se couche deux minutes plus tôt à 20H49

Le dicton : "à la Sainte-Rose, pour le travailleur, pas de pause"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

----------------------------------------



POLITIQUE

------------

POITIERS - Journéee d'été d'EELV en présence de Ségolène Royal

GRENOBLE - Remue-Méninges du Parti de Gauche - Meeting de Clôture avec Jean-Luc Mélenchon



ECONOMIE

------------

PARIS - 09h00 - Mairie de Paris: point presse de rentrée sur "Le bilan de la fréquentation touristique à Paris au premier semestre 2011 ; projection sur le tourisme parisien d'ici à la fin de l'année 2012 et perspectives" - Office du Tourisme et des Congrès de Paris (salle Louvre, 1er étage), 25 rue des Pyramides 75001 Paris



SOCIAL

------------

CHATEAULIN - 10h00 - Réunion du comité central d'entreprise (CCE) de Doux au siège à Chateaulin (Finistère)



POLICE JUSTICE

------------

PARIS - 15h00 - Cérémonie en l'honneur des policiers morts pour la Libération de Paris en présence de Manuel Valls, ministre de l'Interieur - Cour d'honneur de la Préfecture de Police de Paris - Préfecture de Police de Paris - 9 boulevard Palais - 75004



EDUCATION

------------

PARIS - 09h15 - Conférence de presse de rentrée du syndicat SNUipp-FSU - Aux Marronniers - 18 rue des Archives, 4e

PARIS - 15h00 - Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, visite la nouvelle résidence CROUS Nicole Reine Lepaute - 3 rue Nicole Reine Lepaute, 13e



SOCIETE

------------

EVRY - 06h30 - Mobilisation des militants associatifs devant un campement Rom à Evry, dont le démantèlement est imminent.

illustration : Louis XVI est né le 23 août 1754.