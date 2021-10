L'éphéméride-agenda du jeudi 16 août

Voici l'éphéméride du jeudi 16 août



JEUDI 16 AOUT 2012

------------------



229e jour de l'année



SAINT-ARMEL

Evangélisa la Bretagne au VIe siècle. De nombreuses localités portent son nom en Bretagne

Les Armel sont sociables et intuitifs

Couleur : l'orangé

Chiffres : le 3 et le 4



QUELQUES 16 AOUT

----------------



1893 : mort du neurologue Jean-Martin Charcot

1949 : décès de la romancière américaine Margaret Mitchell, auteur d'"Autant en emporte le vent"

1951 : mort de l'acteur Louis Jouvet

1960 : proclamation de l'indépendance de Chypre

1977 : mort d'Elvis Presley

1995 : le Concorde d'Air France bat le record de vitesse autour du monde dans le sens ouest-est

2005 : 152 Français de Martinique tués dans une catastrophe aérienne au Venezuela



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 06H47 et se couche deux minutes plus tôt à 21H02

Le dicton : "La pluie du matin réjouit le pèlerin"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE :

----------------------------------------



POLICE/JUSTICE

--------------

AIX-EN-PROVENCE - 09H00 - Le ministre de l'Intérieur Manuel Valls rencontre au centre hospitaler les deux policiers violemment agressés lors de l'interpellation de deux hommes le weekend dernier.



PROCES

------

MARSEILLE - Délibéré des Prud'hommes de Marseille sur une assignation d'Unilever par Fralib



SOCIETE

------------

PARIS - 13h15 - Rassemblement des militants et des amis du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap) en hommage à Mouloud Aounit, leur ancien président. Levée du corps à 13h15 à l'hôpital la Pitié-Salpêtrière (14 rue Bruant, Paris 13e) puis le convoi se rendra au cimetière d'Aubervilliers - 52 rue Charles Tillon