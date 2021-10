L'éphéméride-agenda du mardi 28 août 2012

Voici l'éphéméride du mardi 28 août



MARDI 28 AOUT 2012

------------------



241e jour de l'année



SAINT-AUGUSTIN

Né à Thagaste (Soukh-Ahras/Algérie) en 354, mort à Hippone (Bone/Annaba) en 43O, il est considéré comme le plus grand docteur de l'Eglise

Les Augustin sont sociables et gais

Couleur : le vert

Chiffre : le 9



QUELQUES 28 AOUT

----------------



1749 : naissance de Goethe (mort le 22 mars 1832)

1828 : naissance de Léon Tolstoï (mort le 20 novembre 1910)

1947 : le matador Manuel Rodriguez "Manolette" est tué dans les arènes de Linares

1963 : marche des droits civiques sur Washington conduite par Martin Luther King

1987 : mort du cinéaste américain John Huston

1989 : le certificat d'études primaires disparaît

1999 : le retour du dernier équipage de la station spatiale Mir, avec à son bord les Russes Viktor Afanassiev et Sergueï Avdeïev et le Français Jean-Pierre Haigneré, marque la fin d'une grande aventure spatiale lancée par l'URSS en 1986

1999 : promulgation de la loi sur la couverture maladie universelle (CMU)

2005 : décès du comédien Jacques Dufilho



Le soleil se lève une minute plus tard à 07H03 et se couche deux minutes plus tôt à 20H39

Le dicton : "à la Saint-Augustin, les orages sont proches de leur fin"



illustration : marche des droits civiques sur Washington conduite par Martin Luther King