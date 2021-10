L'éphéméride-agenda du vendredi 7 septembre 2012

Voici l'éphéméride du vendredi 7 septembre



VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2012

-------------------------



251e jour de l'année



SAINTE-REINE

Vénérée dès le début du VIIe siècle dans la région d'Alésia

Les Reine sont élégantes et joviales

Couleur : le rouge

Chiffre : le 4



QUELQUES 7 SEPTEMBRE

--------------------



1707 : naissance de Buffon (mort le 16 avril 1788)

1909 : naissance du cinéaste Elia Kazan (mort le 28 septembre 2003)

1930 : naissance du roi Baudouin de Belgique (mort le 31 juillet 1993)

1962 : mort de la baronne et femme de lettre danoise Karen Blixen, auteur de "La Ferme africaine", adapté au cinéma par Sydney Pollack, sous le titre "Out of Africa"

1997: mort en exil de l'ancien présidment zaïrois Mobutu Sese Seko



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 07H18 et se couche deux minutes plus tôt à 20H18

Le dicton : "A la Sainte-Reine, sème tes graines"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

----------------------------------------



POLITIQUE

PARIS - 10h00 - François Hollande se rend à l'audience solennelle de la Cour des Comptes - Cour des comptes - 13 rue Cambon 75001



ECONOMIE

------------

PARIS - 08h45 - Commerce extérieur en valeur juillet 2012 - Douanes

PARIS - 08h45 - Situation mensuelle budgétaire de l'État à la fin juillet

2012 - Budget



SOCIAL

------------

PARIS - 10h00 - Conférence de presse de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé sur le "Pacte de confiance pour l'hôpital" - salle Pierre Laroque - Ministère de la Santé - 14 avenue Duquesne - 75007

PARIS - 11h00 - Conférence de presse d'un Collectif de 55 organisations nationales pour "Faire de l'illettrisme une grande cause nationale" - Assemblée nationale - 126 rue de l'Université - 75007

- Quatre syndicats de la compagnie Corsair International ont déposé un préavis de grève du 7 au 9 septembre contre des licenciements secs et pour de meilleures conditions de travail

Illustration : 7 septembre 1962, mort de la baronne et femme de lettre danoise Karen Blixen, auteur de "La Ferme africaine", adapté au cinéma par Sydney Pollack, sous le titre "Out of Africa"