L'éphéméride-agenda du jeudi 6 septembre 2012

Voici l'éphéméride du jeudi 6 septembre



JEUDI 6 SEPTEMBRE 2012

----------------------



250e jour de l'année



SAINT-BERTRAND DE GARRIGUES

Originaire de cette localité du Gard, compagnon de Saint-Dominique. Il mourut vers 1280 après avoir fondé plusieurs couvents de son ordre

Les Bertrand sont dynamiques et volontaires

Couleur : orangé

Chiffre : le 1



QUELQUES 6 SEPTEMBRE

--------------------



1757 : naissance de La Fayette (mort le 20 mai 1834)

1914 : début de la bataille de la Marne. Le combat pour la défense de Paris, qui devait durer une semaine, coûtait la vie, dès les premières heures du combat, au poète Charles Péguy

1940 : le roi Carol de Roumanie abdique en faveur de son fils

1948 : la princesse Juliana devient Reine des Pays-Bas

1984 : vote du statut d'autonomie interne pour la Polynésie française

1986 : à Istanbul deux terroristes pénètrent dans une synagogue et tirent sur les fidèles, 21 personnes sont tuées ainsi que les deux tueurs

1991 : l'URSS reconnaît l'indépendance des Pays Baltes

2001 : A Castellane (Alpes-de-Haute-Provence), la statue de Gilles Bourdin, gourou de la secte du Mandarom, est détruite par les forces de l'ordre

2007 : décès du ténor italien Luciano Pavarotti

2008 : Asif Ali Zardari, veuf de l'ancien Premier ministre Benazir Bhutto, est élu président du Pakistan



Le soleil se lève une minute plus tard à 07H16 et se couche trois minutes plus tôt à 20H20

Le dicton : "En septembre, sois prudent, achète bois et vêtements ! "



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

----------------------------------------



POLITIQUE

------------

MATIGNON - 08h30 - Entretien de Jean-Marc Ayrault avec Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et des Finances

MATIGNON - 09h30 - Entretien de Jean-Marc Ayrault avec Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif

MATIGNON - 17h00 - Jean-Marc Ayrault préside un comité interministériel consacré à la situation de Marseille - A l'issue de cette réunion, déclaration à la presse de Jean-Marc Ayrault - Hôtel de matignon - 57, rue de Varenne -

75007

PARIS - 18h30 - Jean-François Copé participe à un café politique à l'invitation de Pierre-Yves Bournazel



ECONOMIE

------------

PARIS - 09h00 - Fevad: conférence de presse de présentation de la 8ème édition du baromètre Fevad/Médiamétrie sur les habitudes de consommation des Français sur internet: bilan du 1S, classement des sites, zoom sur la mode et habillement sur internet - Intercontinental Paris Marceau, 64 avenue Marceau

75008

PARIS - 10h00 - Indice FAO des prix des produits alimentaires

PARIS - 10h30 - Journée d'action des buralistes contre les projets européens et français de paquets uniformes et de suppression des linéaires



SOCIAL

------------

PARIS - 08h45 - Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, reçoit les hauts fonctionnaires chargés de l'égalité femmes/hommes dans la perspective du comité interministériel Droits des Femmes prévu en octobre - Ministère des Droits des femmes - 35 rue Saint-Dominique - 75007

MONTREUIL - 09h00 - Commission exécutive de la CGT - Siège de la CGT - 263 rue de Paris - 93100

PARIS - 09h30 - Résultats d'une enquête annuelle sur les révisions salariales en 2012 et les prévisions pour 2013 en France - Aon Hewitth Carré Suffren 31-35 rue de la Fédération 75015



PROCES

------

NANTERRE - 09h00 - Le tribunal de commerce de Nanterre examine la situation de l'usine Technicolor d'Angers (ex-Thomson Angers), spécialisée dans la fabrication de décodeurs numériques, qui emploie 351 salariés et a été placée en liquidation judiciaire le 1er juin (audience en chambre du conseil, pas ouverte à la presse) - Tribunal de commerce de Nanterre

PARIS - 09h00 - Audience en référé: l'association Convergence pour l'Emergence du Congo tente d'empêcher la tenue à Kinshasa, en RDC, du sommet de la francophonie organisé par l'OIF du 12 au 14 octobre - Palais de Justice

- Juge des référés du TGI

BOBIGNY - 09h30 - Procès en appel des parents et de deux tortionnaires présumés de Sabrina, séquestrée, violée et réduite en esclavage dans un campement durant trois ans en Seine-et-Marne. Cours d'assises de la Seine-Saint-Denis - Tribunal de grande instance de Bobigny

PARIS - 09h30 - Procès devant la cour d'assises de Paris de Bruno Cholet, chauffeur de taxi clandestin déjà condamné pour des viols, accusé du meurtre en 2008 d'une étudiante suédoise, Susanna Zetterberg, qu'il nie avoir commis.

Jusqu'au 14 septembre - Palais de Justice - Cour d'assises, salle 3

PARIS - 09h30 - Examen par le Conseil d'Etat de la requête en suspension d'exécution (référé) du décret du 2 août nommant le procureur de Nanterre Philippe Courroye au poste d'avocat général à Paris - Conseil d'Etat - 1 place du Palais Royal - 75001

MEAUX - Nouvelle audience au Tribunal des référés de Meaux sur un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de 288 postes au service après vente de Conforama

MARSEILLE - Contrôle d'une femme voilée à Marseille: trois personnes au tribunal correctionnel

DOUAI (Nord) - Procès en appel du maire de Cousolre, poursuivi pour avoir giflé, le 24 août 2010, un adolescent de 16 ans qui l'avait insulté et menacé.

Il avait été condamné, en février 2012, en première instance, à une amende de

1.000 euros avec sursis par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe

(Nord)



SOCIETE

-------

PARIS - 17h00 - Conférence de presse du Mouvement des sans-papiers suivie d'une rencontre nationale avec le Ministère de l'Intérieur concernant la situation des sans-papiers en Général et le Droit au Séjour des étrangers en France - Au Café Beauvau - 9 rue Miromesnil 75008



ENVIRONNEMENT

------------

PARIS - 10h30 - Conférence de presse de l'ouverture de la chasse - Maison de l'Amérique Latine - 217 Boulevard Saint Germain 75007



CULTURE

-------

PARIS - 16e édition du Jazz à La Villette - Grande halle de la Villette -

211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris (jusqu'au 9)

DEAUVILLE - Festival du cinéma américain (jusqu'au 9)

PERPIGNAN - Festival de photojournalisme Visa pour l'image (jusqu'au 16)



DESASTRES ET ACCIDENTS

----------------------

PARIS - 09h30 - Présentation par l'Autorité de Sûreté Nucléaire de l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en 2011 en région Ile-de-France, ainsi que les suites données en France à l'accident de Fukushima - 10, rue de Crillon 75004

illustration : l'immense ténor italien Luciano Pavarotti décèdait le 6 septembre 2007.