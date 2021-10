L'éphéméride-agenda du lundi 10 septembre 2012

Voici l'éphéméride du lundi 10 septembre



LUNDI 10 SEPTEMBRE 2012

254e jour de l'année



SAINTE-INES TAKEYA

Fut décapitée à 45 ans en 1622 au Japon pour avoir hébergé des missionnaires catholiques

Les Inès ont du charme et de la simplicité

Couleur : le rouge

QUELQUES 10 SEPTEMBRE

1659 : naissance du compositeur anglais Henry Purcell (mort le 21 novembre

1695)

1981 : "Guernica", la célèbre toile de Picasso, regagne Madrid après 40 ans passés au Musée d'Art de New-York

1982 : échec du premier tir commercial de la fusée européenne Ariane

1989 : la Hongrie ouvre ses frontières aux Allemands de l'Est qui se trouvent sur son territoire

1995 : décès de l'acteur Charles Denner

2002 : la Suisse qui depuis 1948 avait le statut d'observateur, devient le 190e Etat membre des Nations unies

2008 : mise en route près de Genève du Grand collisionneur de hadrons (LHC), plus grand accélérateur de particules du monde



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 07H22 et se couche deux minutes plus tôt à 20H12

Le dicton : "A la Sainte-Inès travaille sans cesse !"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

POLITIQUE

Elysée:

10H00 - François Hollande s'entretient avec Manuel Valls, ministre de l'Intérieur

15H00 - François Hollande s'entretien avec M. Jim Yong Kim, président de la Banque mondiale

18H00 - François Hollande remet les insignes de Grand Croix de la Légion d'Honneur à Mme Simone Veil



BREST - 09h00 - Universités d'été de la Défense



MARSEILLE - 09h30 Entretien de Jean-Marc Ayrault avec le Maire de Marseille.

- 11H55 : Déclaration de Jean-Marc Ayrault à la presse

- 14H15 - AIX-EN-PROVENCE - inauguration du Site-mémorial du Camp des Milles

- 20H30 : Dîner de Jean-Marc Ayrault avec les acteurs de la société civile marseillaise à la Préfecture



- PETIT-COURONNE : Jean-Luc Mélenchon rencontre les salariés de Petroplus - point de presse 11H

- SEINE-SAINT-DENIS - 20h30 - Réunion militante avec François Fillon - Espace des Arts, Salle Mozart 144 avenue Jean Jaurès 93320 Les Pavillons-sous-Bois



ECONOMIE

PARIS - 08h30 - Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie et les services - Banque de France

PARIS - 08h45 - Indice de la production industrielle juillet 2012 - Insee

PARIS - 17h30 - Point presse de Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, suite à sa réunion à 16H00 avec les professionnels de la restauration pour dresser le bilan de la TVA à taux réduit - Hôtel des ministres, 139 rue de Bercy 75012 Paris



PROCES

PARIS - 14h00 - Audition d'Abdelkader Merah par les juges antiterroristes

MARSEILLE - 15h00 - Procès de l'affaire Queyras Environnement devant le tribunal correctionnel de Marseille



CULTURE

PERPIGNAN - Festival de photojournalisme Visa pour l'image (jusqu'au 16)