L'éphéméride-agenda du lundi 27 août

Voici l'éphéméride du lundi 27 août



LUNDI 27 AOUT 2012

------------------



240e jour de l'année



SAINTE MONIQUE

Mère de saint Augustin (354 - 430), elle assista au baptême de ce dernier et lui dit que tous ses voeux ayant été comblés sur terre, elle souhaitait mourir, ce qui advint cinq jours plus tard

Les Monique sont calmes et efficaces

Couleur : le bleu

Chiffre : le 4



QUELQUES 27 AOUT

----------------



1883 : explosion volcanique du Krakatoa en Indonésie

1910 : naissance de Mère Teresa (morte le 5 septembre 1997)

1925 : naissance de l'acteur Darry Cowl (mort le 14 février 2006)

1939 : le premier avion à réaction du monde, le Heinkel He-178, effectue son vol inaugural à Marienehe, près de Rostock (Allemagne)

1965 : mort de l'architecte Le Corbusier

1975 : mort de l'empereur d'Ethiopie Hailé Sélassié

1979 : assassinat de Lord Moundbatten par l'IRA

1980 : mort de Tex Avery, auteur de dessins animés



Le soleil se lève une minute plus tard à 07H02 et se couche deux minutes plus tôt à 20H41

Le dicton : "Pluie d'août, promet la truffe"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

----------------------------------------



POLITIQUE

------------

TOULOUSE - 10h00 - L'organisation altermondialiste Attac tient son université d'été à Toulouse

PORT-LEUCATE - Université d'été du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA)

PARIS - 10h45 - Jean-Marc Ayrault reçoit Akira Shinoda, maire de Niigata (Japon), ville jumelée avec Nantes, de passage à Paris - Hôtel de matignon - 57, rue de Varenne - 75007

MATIGNON - 11h30 - Entretien de Jean-Marc Ayrault avec le ministre du Travail Michel Sapin

MATIGNON - 15h00 - Jean-Marc Ayrault rencontre les parlementaires représentant les Français établis hors de France



PARIS - 17h30 - François Hollande ouvre la XXème Conférence des ambassadeurs - Palais de l'Elysée - 55, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008

PARIS - 20h00 - Jean-Marc Ayrault invité du journal de France 2



ECONOMIE

------------

PARIS - 12h00 - Ministère du Logement: point presse de Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des territoires et du Logement, suite à sa rencontre avec ses homologues wallon et bruxellois sur les thématiques de l'encadrement des loyers, la cession du foncier public, le soutien à la rénovation thermique des bâtiments, la lutte contre la vacance - 72 rue de Varenne 75007 Paris



SOCIAL

------------

PARIS - 18h00 - Publication du nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi en juillet 2012



EDUCATION

------------

CRETEIL - 09h00 - Vincent Peillon, ministre de l'Education Nationale, rencontre les professeurs stagiaires du second degré de l'Académie de Créteil

- Université Paris-Est Créteil - Faculté de droit - Grand amphi A2 - 83/85 avenue du Général De Gaulle

PARIS - 09h30 - Conférence de presse du Syndicat National des Personnels de Direction de l'Education Nationale (SNPDEN) sur les thèmes : la refondation de l'école et le nouveau décret sur le statut des personnels de direction - 21 rue Béranger 3e (esc. A - 1er étage droite)



CULTURE

------------

ARLES - Rencontres de la photographie (jusqu'au 23 septembre)

ANGOULEME - 5e édition du festival de cinéma d'Angoulême (jusqu'au 28)

Illustration : naissance de Mère Teresa le 27 août 1910