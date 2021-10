L'éphéméride-agenda du mardi 23 octobre

Voici l'éphéméride du mardi 23 octobre 2012



MARDI 23 OCTOBRE 2012

---------------------



297e jour de l'année



SAINT-JEAN DE CAPISTRAN

Réforma l'ordre des franciscains, au XVe siècle, devint légat du pape et fut un prédicateur remarqué dans toute l'Europe

Les Jean sont drôles et généreux

Couleur : le jaune

Chiffre : le 3



QUELQUES 23 OCTOBRE

-------------------

1836 : l'obélisque de Louqsor est érigé place de la Concorde à Paris

1940 : naissance du footballeur brésilien Pelé

1942 : début de la bataille d'El Alamein (Egypte) qui verra la victoire des Britanniques du général Montgomery sur les Allemands du général Rommel

1950 : mort du chanteur américain Al Jolson, vedette du premier film parlant, "Le chanteur de jazz"

1956 : soulèvement anticommuniste à Budapest

1983 : attentats à Beyrouth: 240 Américains et 58 Français tués

1986 : l'ex-empereur de Centrafrique, Jean Bedel Bokassa, regagne clandestinement Bangui où il est arrêté

1991 : signature à Paris d'un accord de paix sur le Cambodge

2002 : 23-26 - Russie - un commando tchétchène prend plus de 800 personnes en otage dans un théâtre de Moscou. Tous les membres du commando sont tués.

L'assaut des forces russes fait 130 morts, la quasi-totalité asphyxiés par le gaz utilisé lors de l'opération

2011 : élection d'une assemblée constituante en Tunisie, neuf mois après la chute de Eine EL-Abidine Ben Ali, chassé après un soulèvement populaire

Le soleil se lève une minute plus tard à 08H25 et se couche deux minutes plus tôt à 18H44



Le dicton : "Gelées d'octobre rend le vigneron sobre"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

----------------------------------------



POLITIQUE

---------

PARIS - 15h00 - Questions au gouvernement - Assemblée Nationale - 101 rue de l'Université 7e.



DIPLOMATIE

----------

PARIS - 11h00 - Conférence de presse de Laurent Fabius - 1 rue Robert Esnault Pelterie 7e.

PARIS - 17h45 - Audition post conseil européen de Bernard Cazeneuve - Assemblée Nationale - 101 rue de l'Université 7e.



SOCIAL

------

PARIS - Journée d'action à l'appel de la CGT Fonctionnaires sur les salaires, l'emploi et la journée de carence. De 13h00 à 15h00, rassemblement sur le parvis du musée d'Orsay - 1 rue de la Légion d'Honneur 7e.



POLICE JUSTICE

--------------



LENS - 14h30 - Audience devant le conseil de prud'hommes concernant le litige opposant David Roquet, ancien directeur d'une fililale d'Eiffage, mis en examen dans l'affaire dite du Carlton de Lille et son ancien employeur.

Celui-ci devrait demander aux prud'hommes de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure pénale.



PROCES

------



VERSAILLES - 10h00 - Procès de la fondation d'art Hamon, dans lequel André Santini et Charles Pasqua sont jugés pour "détournements de fonds publics", devant la 5e chambre du tribunal correctionnel de Versailles. - Tribunal de Grande Instance de Versailles.

PARIS - 13h30 - Réquisitoire au procès des accidents majeurs d'irradiation survenus à l'hôpital d'Epinal au début des années 2000 - 31e chambre du tribunal correctionnel, siégeant dans la 1ère chambre civile (jusqu'au 31).

PARIS - 13h30 - Procès du Canard enchaîné, poursuivi en diffamation par Marine Le Pen pour avoir affirmé qu'elle avait injurié des policiers en 2003 - Palais de Justice - 17e chambre du tribunal correctionnel.

PARIS - 14h00 - Décision concernant les magazines Closer, Voici et Public, poursuivis par Valérie Trierweiler pour la publication de photos du couple présidentiel en maillot de bain cet été au Fort de Brégançon (Var) - Palais de Justice - Greffe des référés du Tribunal de Grande Instance.





SOCIETE

-------



PARIS LA DÉFENSE - 12h00 - Happenings de l'Alliance Vita contre le mariage homosexuel et l'adoption par des couples de même sexe - Esplanade de la Défense.



SANTE

-----



PARIS - 16h30 - Conférence de presse de la Fondation ARC présentant ses nouvelles ambitions : guérir deux cancers sur trois d'ici 2025 - Palais de la Découverte - Avenue Franklin Delano Roosevelt 8e.



SCIENCES

--------



PARIS - Exposition "Léonard de Vinci : projets, dessins, machines" - Cité des Sciences et de l'Industrie - 30 avenue Corentin Cariou 19e (jusqu'au 18/8/13).



CULTURE

-------



PARIS - 11h00 - Remise du rapport du Comité permanent de la diversité de France Télévisions par Hervé Bourges - France Télévisions - 18 rue du Professeur Florian Delbarre 15e.

illustration : 23 octobre 1836, l'obélisque de Louqsor est érigé place de la Concorde à Paris