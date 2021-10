L'éphéméride-agenda du vendredi 19 octobre

Voici l'éphéméride du vendredi 19 octobre 2012



VENDREDI 19 OCTOBRE 2012

293e jour de l'année



SAINT-RENE

Jésuite missionnaire français, il fut massacré par les Iroquois du Québec en 1642

Les René sont loyaux et gais

Couleur : le bleu

Chiffre : le 6



QUELQUES 19 OCTOBRE

1939 : décret créant le Conseil National de Recherche Scientifique (CNRS)

1943 : mort de Camille Claudel, sculpteur, soeur du dramaturge Paul Claudel

1959 : première diffusion sur Europe 1 de l'émission "Salut les Copains"

1976 : Ali Hassan Salameh, organisateur présumé de l'attentat de Munich en 1972, est trouvé mort à Beyrouth

1984 : assassinat du père Popieluszko en Pologne

1984 : décès de l'écrivain et peintre belge Henry Michaux

1986 : Samora Machel, chef de l'Etat depuis l'indépendance du Mozambique, meurt dans un accident d'avion

1987 : "Krach" de Wall Street

1999 : Jacques Crozemarie, fondateur de l'Association pour la recherche contre le cancer (ARC), est condamné à quatre ans de prison pour détournements de fonds

2003 : le pape Jean Paul II béatifie Mère Teresa

2005 : ouverture à Bagdad du procès de Saddam Hussein pour le massacre de Doujaïl (143 chiites tués en 1982)



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 08H19 et se couche deux minutes plus tôt à 18H51

Le dicton : "à la Saint-René, couvre ton nez !"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

POLICE JUSTICE

PROPRIANO - 15h00 - Obsèques de l'avocat Antoine Sollacaro à Propriano

illustration : 19 octobre 2003, le pape Jean Paul II béatifie Mère Teresa