L'éphéméride-agenda du vendredi 31 août 2012

Voici l'éphéméride du vendredi 31 août



VENDREDI 31 AOUT 2012

---------------------



244e jour de l'année



SAINT-ARISTIDE

Enseigna la philosophie à Athènes au IIe siècle et se convertit avant d'écrire une "apologie" de la religion chrétienne

Les Aristide sont sensibles et imaginatifs

Couleur : le jaune, chiffre : le 4



QUELQUES 31 AOUT

----------------



1909 : naissance de la modéliste Carmen Carven qui ouvrira sa maison de couture à Paris en 1945

1928 : première de "l'Opéra de Quat'sous" de Bertold Brecht

1937 : création de la SNCF

1949 : naissance de l'acteur américain Richard Gere

1951 : présentation à Dusseldorf du premier disque 33 tours par la Deutsche-Grammophon

1963 : mort du peintre Georges Braque

1973 : mort du cinéaste John Ford

1980 : accords de Gdansk autorisant la création du syndicat Solidarité

1986 : le paquebot soviétique "Amiral Nakimov" coule en mer Noire après une collision avec un cargo : 400 morts

1986 : mort du sculpteur britannique Henry Moore

1997 : mort de Diana, princesse de Galles, dans un accident de voiture à Paris

2010 : décès de Laurent Fignon, double vainqueur du Tour de France en 1983 et 1984



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 07H08 et se couche deux minutes plus tôt à 20H33

Le dicton : "Quand août n'est pas pluvieux, septembre est souvent radieux"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

----------------------------------------



POLITIQUE

------------

LES KARELLIS (Savoie) - Université d'été du PCF

CHALONS-EN-CHAMPAGNE (Marne) - François Hollande inaugure la 66e Foire de Châlons en Champagne



ECONOMIE

------------

JOUY-EN-JOSAS - Fin de l'Université d'été du Medef, sur le thème "Intégrer"

- Campus HEC, 1 rue de la Libération 78350



SOCIAL

------------

PARIS - 11h30 - Fralib: une délégation de salariés reçue à l'Elysée - Palais de l'Elysée - 55, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008



CULTURE

------------

PARIS - 16e édition du Jazz à La Villette - Grande halle de la Villette -

211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris (jusqu'au 9 septembre)

PARIS - 11h00 - Dans le cadre de la 8e édition des Portes du Temps, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication se rendra à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration - 293 avenue Daumesnil 75011

DEAUVILLE - Festival du cinéma américain (jusqu'au 9 septembre)