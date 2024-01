Hippisme. Prix d'Amérique Legend Race : le cheval normand Idao De Tillard sacré champion

Il était le grand favori. Il l'a fait. Idao de Tillard, cheval entraîné à la Ferté-Macé dans l'Orne, s'est imposé lors du Prix d'Amérique Legend Race, dimanche 28 janvier dans l'après-midi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. La course est considérée comme le championnat du monde de trot attelé.

18 concurrents étaient alignés au départ, dont 14 Français. Et Idao de Tillard, entraîné par Thierry Duvaldestin, a donc tenu son statut de favori. "Je ne pouvais pas rêver mieux. C'est un cheval que j'ai repéré, que j'ai débourré, que j'ai qualifié. C'est magnifique, c'est fou", a réagi l'entraîneur après la course.

D'autant que le driver n'était autre que son fils, Clément Duvaldestin. "Je me suis régalé, j'ai passé un super moment. Quand on a un cheval comme ça, c'est n'est que du bonheur", a-t-il indiqué, lui qui remporte pour la première fois cette course mythique.