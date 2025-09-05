En ce moment Gimme Love SIA
Municipales 2026. Nicolas Mayer-Rossignol sur sa candidature à Rouen : "Je n'ai pas encore pris ma décision"

Politique. Interrogé à de multiples reprises sur sa candidature à sa réélection comme maire de Rouen pour les élections municipales de mars 2026, Nicolas Mayer-Rossignol est resté évasif lors de sa traditionnelle conférence de presse de rentrée, vendredi 5 septembre. 

Publié le 05/09/2025 à 18h06 - Par Pierre Durand-Gratian
Municipales 2026. Nicolas Mayer-Rossignol sur sa candidature à Rouen : "Je n'ai pas encore pris ma décision"
Nicolas Mayer-Rossignol ne s'est pas encore prononcé sur son éventuelle candidature à sa réélection comme maire de Rouen. Il est resté évasif lors de sa conférence de rentrée, vendredi 5 septembre. - Ville de Rouen

Il y avait du monde pour cette conférence de presse de rentrée du maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol, vendredi 5 septembre. Peut-être pour une potentielle déclaration de candidature pour les élections municipales de mars 2026 ? Il faudra repasser. 

Pas encore de décision prise

Interrogé sur le sujet, l'édile a assuré qu'il n'avait pas encore pris sa décision. Oui, mais quand ? "Je n'ai pas encore décidé quand j'allais prendre ma décision", a répondu le maire dans un sourire. 

Le contexte national, très incertain, peut être un frein. L'état de santé de l'élu, qui a fait preuve de transparence en annonçant être soigné pour un cancer, en novembre 2024, joue aussi, même s'il s'est montré rassurant. "C'est évidemment un élément important. Je suis toujours sous traitement, les dernières analyses sont positives, mais ma dernière opération était il y a à peine plus d'un an. Je vais très bien mais je suis sous surveillance", a indiqué Nicolas Mayer-Rossignol. 

Quelle alliance pour la gauche ?

Les discussions sont en tout cas en cours avec une partie de la gauche, les partenaires traditionnels à Rouen que sont les écologistes et les communistes. Pas de lien, en revanche, avec LFI, qui devrait faire cavalier seul dans cette campagne. S'il se représente, Nicolas Mayer-Rossignol irait en tout cas pour conserver la double casquette : maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie.

A droite et au centre, un rassemblement est en train de se constituer autour de Marine Caron, qui a reçu le soutien de l'ancien Premier ministre, Edouard Philippe. 

