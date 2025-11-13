En ce moment Diamonds RIHANNA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Alençon. Plus de 5 millions d'euros pour faire revivre les immeubles de La Renaissance, en 2027

Economie. A Alençon, les immeubles de La Renaissance pourront de nouveau accueillir du public, en 2027. Une brasserie, une cellule commerciale ainsi que 13 logements vont être construits dès le premier semestre 2026.

Publié le 13/11/2025 à 15h35 - Par Martin Patry
Alençon. Plus de 5 millions d'euros pour faire revivre les immeubles de La Renaissance, en 2027
Les immeubles de La Renaissance, dans le centre-ville d'Alençon, vont bientôt héberger 13 logements ainsi que deux commerces. - Martin Patry

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La demande de permis de construire sera déposée en décembre 2025. A Alençon, le projet de réhabilitation des immeubles de La Renaissance avance, après la désignation du groupement retenu pour le marché de conception et réalisation. Le montant total prévisionnel est estimé à plus de 5 millions d'euros.

Redorer le centre-ville

En 15 ans, l'ensemble immobilier emblématique de la brasserie "La Renaissance", dans le centre-ville, est devenu progressivement vacant. "Au regard de la situation durable de vacance des immeubles et de l'image négative produite par celle-ci sur le centre-ville, de la perte d'attractivité du quartier, et de l'état de dégradation des bâtiments, Monsieur le Maire a saisi Orne Habitat et la Foncière de Normandie pour définir un projet de rachat et de restructuration", écrit la Ville d'Alençon, qui a racheté les locaux en décembre 2024 pour un montant de 550 000 euros.

Les immeubles de La Renaissance accueilleront 13 logements répartis sur les différents étages ainsi que deux commerces, dont une brasserie, au rez-de-chaussée. Les travaux vont débuter en 2026, la livraison étant programmée à l'automne 2027.

Où en est le projet ?

Le premier trimestre 2025 a été consacré à l'engagement d'un marché de conception réalisation, "qui est une procédure spécifique prévue au code de la commande publique permettant de sélectionner un groupement d'opérateur architecte et entreprises assurant les études préalables de conception et d'exécution des travaux. Cette procédure permet une meilleure maîtrise des délais de réalisation et des coûts", écrit la Ville.

Mardi 21 octobre, le marché a été notifié au groupement composé de Bouygues Bâtiment Grand Ouest, comme mandataire, de Charles Monhée Architectes ainsi que de différents bureaux d'études. Au final, Orne Habitat sera propriétaire des logements et le rez-de-chaussée commercial sera cédé à la Foncière de Normandie.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Alençon. Plus de 5 millions d'euros pour faire revivre les immeubles de La Renaissance, en 2027
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple