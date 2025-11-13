Alençon. Plus de 5 millions d'euros pour faire revivre les immeubles de La Renaissance, en 2027

La demande de permis de construire sera déposée en décembre 2025. A Alençon, le projet de réhabilitation des immeubles de La Renaissance avance, après la désignation du groupement retenu pour le marché de conception et réalisation. Le montant total prévisionnel est estimé à plus de 5 millions d'euros.

Redorer le centre-ville

En 15 ans, l'ensemble immobilier emblématique de la brasserie "La Renaissance", dans le centre-ville, est devenu progressivement vacant. "Au regard de la situation durable de vacance des immeubles et de l'image négative produite par celle-ci sur le centre-ville, de la perte d'attractivité du quartier, et de l'état de dégradation des bâtiments, Monsieur le Maire a saisi Orne Habitat et la Foncière de Normandie pour définir un projet de rachat et de restructuration", écrit la Ville d'Alençon, qui a racheté les locaux en décembre 2024 pour un montant de 550 000 euros.

Les immeubles de La Renaissance accueilleront 13 logements répartis sur les différents étages ainsi que deux commerces, dont une brasserie, au rez-de-chaussée. Les travaux vont débuter en 2026, la livraison étant programmée à l'automne 2027.

Où en est le projet ?

Le premier trimestre 2025 a été consacré à l'engagement d'un marché de conception réalisation, "qui est une procédure spécifique prévue au code de la commande publique permettant de sélectionner un groupement d'opérateur architecte et entreprises assurant les études préalables de conception et d'exécution des travaux. Cette procédure permet une meilleure maîtrise des délais de réalisation et des coûts", écrit la Ville.

Mardi 21 octobre, le marché a été notifié au groupement composé de Bouygues Bâtiment Grand Ouest, comme mandataire, de Charles Monhée Architectes ainsi que de différents bureaux d'études. Au final, Orne Habitat sera propriétaire des logements et le rez-de-chaussée commercial sera cédé à la Foncière de Normandie.