[Photos] Le Havre. J'ai donné mon sang pour la première fois : retour sur cette expérience

J'ai donné mon sang pour la première fois. La maison du don du Havre, implantée dans les rues piétonnes entre les cafés et les vitrines de magasins, est étonnamment calme ce matin-là. J'avais pris rendez-vous, mais on peut tout à fait venir sans si une place se libère. A peine arrivée, je suis accueillie par une personne qui m'explique le déroulé, puis on me crée un dossier de suivi — indispensable pour un premier don. Ensuite, direction la salle d'attente, où je m'installe pour remplir un questionnaire médical. Il y a 43 questions, qu'on soit primo donneur ou non, sur notre état de santé, nos voyages, nos soins récents, nos vaccins… Pas de piège : les questions sont claires, et leur but est de garantir la sécurité de tous. Avec ça, on vous tend un verre d'eau bien fraîche — pas juste pour la politesse, mais parce qu'une bonne hydratation évite que le sang coagule trop vite. On vous remet aussi un petit papier avec les infos pratiques à connaître après le don, et un numéro à appeler si vous vous sentez mal dans les 15 jours qui suivent.

La maison du don fait appel aux donneurs pour du sang et du plasma cet été. - Maëlys Blondel

Le moment du don

Une fois le questionnaire rempli, je passe un petit entretien avec une soignante. C'est rapide, mais on peut y poser ses questions, évoquer des doutes ou des appréhensions. Juste après, on teste mon taux d'hémoglobine : il faut au minimum 12 grammes par décilitre pour pouvoir donner. Une goutte de sang au bout du doigt, une minute d'attente, et le verdict tombe. On m'installe alors dans un fauteuil inclinable, confortable, et on désinfecte l'intérieur du bras. La piqûre est rapide, pas plus gênante qu'une simple prise de sang. L'aiguille est discrète, donc même les plus sensibles peuvent détourner le regard sans souci (comme moi). Le prélèvement dure une dizaine de minutes. Pendant ce temps, on vous donne une petite balle à presser régulièrement, et on vous conseille de bouger les pieds et les orteils. En tout, on prélève environ 450ml de sang. Les infirmiers veillent sur vous, sont attentifs, calmes, et prêts à intervenir au moindre signe d'inconfort.

Pour le don de plasma, le sang passe par une machine séparatrice qui extrait le plasma, tandis que les autres composants sont restitués au donneur. - Maëlys Blondel

Une fois le don terminé, je suis conduite dans la salle de repos. Là, une collation m'attend : boissons chaudes ou froides, nourritures sucrées, salées. On vous recommande de rester un petit moment afin de reprendre tranquillement vos esprits. L'ensemble du parcours prend environ une heure. En une heure, on donne des globules rouges, des plaquettes et du plasma. Une heure de son temps pour potentiellement sauver trois vies.

Une urgence silencieuse : la France manque cruellement de plasma

Chaque jour en Normandie, 500 dons de sang sont nécessaires pour subvenir aux besoins des hôpitaux.

La France manque de dons de sang, et la pénurie de plasma est encore plus préoccupante. Actuellement, on ne couvre que 30% des besoins en plasma en France. Le reste est importé, majoritairement des Etats-Unis. L'Etablissement français du sang vise près de 200 000 nouveaux donneurs de plasma d'ici 2030. On en est loin. Le don de plasma, moins connu, est pourtant essentiel : il contient des protéines indispensables pour fabriquer des médicaments vitaux pour certains patients. Anne Candet, responsable adjointe des prélèvements en Haute-Normandie, le rappelle : "C'est un enjeu thérapeutique majeur."

On peut donner son plasma jusqu'à 24 fois par an, soit toutes les deux semaines. Le don prend un peu plus de temps qu'un don classique, mais il est tout aussi bien encadré, et bien moins fatigant qu'on l'imagine. En comparaison, le sang total ne peut être donné que quatre fois par an pour les femmes, six pour les hommes. Le besoin est immense. Ce premier don m'a pris une heure. Une heure, sans douleur, et qui a pu sauver trois vies cette semaine…

Pratique. Pour donner son sang, il faut être en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans et peser au moins 50 kg. Avant le prélèvement, il faut surtout bien manger, bien s'hydrater, et ne pas oublier sa carte d'identité. Le parking est gratuit si vous vous signalez à l'accueil. Les rendez-vous sont en ligne sur dondesang.efs.sante.fr.