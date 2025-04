Caen. Où va votre sang une fois que vous avez réalisé un don ?

Le don du sang, "c'est la seule filière de santé publique qui repose sur la générosité", précise Nathalie Callé, responsable des prélèvements pour le Calvados, l'Orne et la Manche. Parmi les freins au don de sang, le temps souvent, mais aussi la méconnaissance du parcours réalisé par notre sang.

Les automates permettent de faire des analyses précises et évitent, voire annihilent, le risque d'erreur. Sans les automates, il faudrait faire une analyse avec deux techniciens différents.

"Un don permet de sauver trois vies"

Pour débloquer ce frein, la maison du don à Caen nous présente le parcours du don. Michel Dupuis, responsable du service immuno-hématologie-délivrance de l'Etablissement français du sang (EFS) de Caen, détaille : "Une fois le don réalisé, les poches partent sur le site de Rouen pour séparer les globules rouges, le plasma et la couche plaquettaire. Des tubes vont sur le site de Lille pour effectuer l'étape de Qualification biologique du don (QBD). Une fois la QBD réalisée, on peut réceptionner de nouveau des poches pour avoir du stock et administrer le bon produit sanguin au bon receveur."

Les poches de plasma sont conservées au minimum à -30°C. Il y a des plasmas sécurisés par quarantaine. Pour être utilisé, il faut que le donneur ait réalisé un deuxième don pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème.

A Caen, "on va déterminer le groupe sanguin des receveurs, vérifier qu'ils ne sont pas immunisés et qu'ils n'ont pas d'anticorps pour pouvoir être transfusés. S'ils sont immunisés, on fait des examens complémentaires pour déterminer la meilleure poche et ainsi éviter tout problème pour le receveur". Il faut savoir qu'avec un don, "on peut fabriquer trois produits et donc sauver trois vies", rappelle Nathalie Callé.

La présence de techniciens est nécessaire. Ce sont eux qui demandent à l'automate de réaliser une analyse. Ils peuvent aussi prendre le relais pour effectuer des techniques complémentaires que la machine ne saurait faire.

Des événements pour faciliter le don

En France, ce sont "plus d'un million de patients qui sont soignés grâce aux produits sanguins". Pour vous inciter à donner votre sang, l'EFS de Caen organise plusieurs événements comme la semaine festive sur le thème de Pâques. C'est du 22 au 26 avril avec "des animations, une décoration et une ambiance sur le thème de Pâques". Le 3 mai, il y a aussi une "journée du bien-être avec des animations dédiées". Et tout au long de l'année, se déroulent "les quatre saisons du plasma". Une opération régionale pour inciter notamment au don de plasma. "L'EFS a besoin de 60 000 dons de plasma supplémentaires pour permettre de soigner les patients qui ont besoin de médicaments dérivés du plasma."

Contrairement aux globules rouges, les plaquettes doivent être positionnées à plat, sur une machine qui va rester en mouvement et à 22°C. Cela évite aux plaquettes de former des caillots dans la poche.