Manche. L'Etablissement français du sang n'arrête pas les collectes pendant les vacances

L'Etablissement français du sang est toujours à la recherche de donneurs. Les vacances ne signent pas l'arrêt des collectes, il est toujours possible de donner pendant les fêtes de fin d'année. Une collecte était organisée mercredi 27 décembre à Avranches. En Normandie, il faut 500 dons par jour pour que les réserves soient à un niveau suffisant et ainsi répondre aux besoins des malades.

Il est possible de donner son sang jusqu'à 71 ans. Les excès pendant les fêtes ne sont pas une contre-indication au don, tant que l'état de santé général est bon. Il ne faut tout de même pas venir juste après un dîner trop arrosé, mieux vaut attendre quelques jours.

Recherche donneurs

Tous les profils sont intéressants pour l'Etablissement français du sang. "On aime avoir des nouveaux donneurs, car c'est important de renouveler. On aime bien aussi avoir des donneurs réguliers. On aime aussi accueillir les donneurs qui ont donné il y a longtemps", décrypte la docteure Monique Rakotondramasy. Toutes les collectes mobiles ou sédentaires de l'Etablissement français du sang sont visibles ici.