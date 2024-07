Normandie. Entre JO et vacances d'été, les dons de sang sont plus que bienvenus

C'est un don qui ne coûte qu'un peu de temps. Alors que les vacances scolaires sont désormais entamées, l'Etablissement français du sang (EFS) rappelle l'importance de donner son sang ou son plasma pendant l'été. En Normandie, il existe quatre maisons du don (Cherbourg, Caen, Bois-Guillaume et Le Havre), auxquelles s'ajoutent des collectes mobiles, partout sur le territoire. Les communes littorales sont notamment visées en cette saison. "L'idée est d'aller au plus près des donneurs, car l'été, on y pense peut-être moins, alors que les besoins des malades sont réguliers et permanents", rappelle Anne Vandenbulcke, responsable des prélèvements sur le bassin Normandie-Est. Des collectes sont ainsi organisées à Dieppe, Eu, Fécamp, Veules-Les-Roses, Ouistreham, Courseulles, Honfleur, Montmartin-sur-Mer ou encore Carteret.

Objectifs rehaussés pour les JO

En Normandie, 500 dons de sang sont nécessaires, chaque jour, pour subvenir aux besoins. Au niveau national, les objectifs ont été remontés en raison de l'organisation des Jeux olympiques, avec 105 000 poches à récolter d'ici cette mi-juillet. "Il s'agit de faire face à une éventuelle situation d'urgence, mais aussi et surtout de venir compenser les difficultés que rencontreront les donneurs en Ile-de-France, qui risquent d'avoir du mal à se déplacer", poursuit Anne Vandenbulcke. En tant que région limitrophe, la Normandie est ainsi mise à contribution.

Outre les départs en vacances, les élections législatives, qui ont conduit à l'annulation de dizaines de collectes à l'échelle du pays, faute de salles municipales disponibles, ont également impacté la collecte ces dernières semaines.

Reportage à la maison du don du Havre Impossible de lire le son.

Les collectes à venir sur le littoral

Dans la Manche

• 22 juillet : Carteret de 9h à 13h

• 23 juillet : Montmartin-sur-Mer de 10h à 13h

• 6 août : Jullouville de 10h à 19h

• 9 août : Portbail de 16h à 19h

• 14 août : Bréhal de 15h à 19h

• 16 août : Gouville-sur-Mer de 10h à 13h

Dans le Calvados

• 15 au 18 juillet : Ouistreham de 14h à 18h

• 23 juillet : Cabourg de 15h à 19h30

• 24 juillet : Lion-sur-Mer de 15h à 19h30

• 24 juillet : Courseulles de 15h à 19h30

• 2 août : Luc-sur-Mer de 15h à 19h30

• 13 août : Honfleur de 10h à 13h30 et de 15h30 à 19h30

• 20 août : Port-en-Bessin-Huppain de 15h30 à 19h30

• 31 août : Ouistreham de 8h à 12h

En Seine-Maritime

• 16 juillet : Veules-les-Roses de 14h30 à 18h30

• 17 juillet : Fécamp de 15h30 à 19h

• 18 juillet : Le Havre (Hôtel de Ville) de 10h à 16h

• 8 et 9 août : Dieppe de 10h à 16h

• 13 août : Eu de 11h à 13h et de 14h30 à 18h

• 14 août : Fécamp de 15h30 à 19h

• 27 août : Veules-les-Roses de 14h30 à 18h30

Des collectes mobiles sont aussi organisées régulièrement dans l'Eure et l'Orne.

Pratique. Horaires et lieux de collecte sur dondesang.efs.sante.fr, rubrique "Où donner ?". Le don du sang est ouvert aux personnes âgées de 18 à 70 ans, en bonne santé, pesant plus de 50 kilos. Pièce d'identité obligatoire.