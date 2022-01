Don du sang : pensez à donner avant l'été

Lorsque le soleil brille, la fréquentation des parcs augmente mais celle des établissement français du sang diminue. Avant l’été, la communication de l’EFS s’intensifie afin de reconstituer les réserves de sang. "Avec les ponts du mois de mai, nos réserves de sang ont beaucoup diminué", note Carole Leclerc, représentante de l’EFS Normandie. "Il faut absolument les reconstituer avant l’été".

Maison du don

Contrairement à ce que l’on pense, les besoins en sang n’augmentent pas durant l’été. "Ils sont constants au cours de l’année. Par contre,ces besoins ont augmenté de façon générale de 6% en 2012." C’est pour cette raison que l’EFS de Normandie a ouvert une Maison du don, 20 place Gadeau de Kerville, en face de la station de métro Saint-Sever.

Par beau temps, un vendredi après-midi, certains ont pris le temps de venir donner leur sang. Comme Nicolas, 18 ans, qui vient pour la deuxième fois. "Ma mère donne du plasma, mon père fait des dons du sang. J’avais aussi envie de faire cette démarche pour aider les gens". Une heure offerte qui pourra sauver des vie.

Pratique. Maison du don de Saint-Sever, les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, de 10h30 à 13h30 et de 15h à 19h. Plus d'informations sur le site de l'EFS