Caen. Dons du sang : ce sera possible les 8 et 20 mai

La maison du don de Caen, située à côté du CHU, ouvre exceptionnellement les jeudi 9 mai et lundi 20 mai, de 9h à 18h. L'Etablissement français du sang (EFS) souhaite encourager les habitants à profiter de ces journées sans travail pour donner leur sang ou leur plasma.

Dans un contexte déjà sensible, l'EFS craint de ne pouvoir maintenir ses stocks de sang et de plasma à niveau. En mai, les fréquentations sur les lieux de collecte sont traditionnellement perturbées par les nombreux ponts et jours fériés, ce qui justifie cette initiative exceptionnelle de l'EFS.

500 dons sont nécessaires chaque jour en Normandie. La mobilisation des donneurs est attendue.