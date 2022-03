Caen. Caen : opéré le matin pour une prothèse de hanche, il ressort le soir

C'est une première pour le CHU de Caen (Calvados) : la pose d'une prothèse totale de hanche en ambulatoire. Le patient, un homme de 69 ans, a subi l'intervention en avril 2018, il est sorti de l'hôpital seulement quelques heures après. L'opération pour une prothèse de hanche nécessite normalement une hospitalisation de quatre à cinq jours. Moins de 1 % des interventions de prothèses de hanche sont réalisées en ambulatoire.

Éviter les complications post-opératoires

Cette méthode permet d'éviter que le patient ne passe la nuit à l'hôpital et limite ainsi les complications post-opératoires. Chirurgien, anesthésistes et les équipes paramédicales travaillent ensemble en amont et après l'opération pour permettre le meilleur suivi possible du patient. "Le parcours de soins est archi minuté. On contrôle tout pour optimiser le temps, la qualité et la sécurité des soins", explique le professeur Christophe Hulet, chirurgien orthopédique et traumatologique.

Pour pouvoir être opéré en ambulatoire, le patient doit répondre à un certain nombre de critères parmi lesquels celui d'avoir un environnement extérieur prêt à l'aider pour sa récupération. "Il faut souvent bien expliquer aux accompagnants qu'il n'y a pas de risque, que ça n'est pas parce que le patient est chez lui, qu'il est moins bien soigné qu'à l'hôpital".

Le CHU de Caen prend ainsi le virage des courts séjours au sein de l'établissement. Des poses de prothèses du genou ou de l'épaule en ambulatoire sont également prévues. En 2015, la polyclinique du Parc à Caen avait déjà posé une prothèse totale de la hanche en ambulatoire.