Caen. Caen : la reconstruction du CHU sera pensée avec la population

Mettre les citoyens, les professionnels et les usagers au cœur du projet de reconstruction, tel est le pari de la direction générale du CHU de Caen (Calvados). Le projet s'étend à l'horizon 2026, mais d'ici 2023, un premier nouveau bâtiment sortira de terre. Il concernera les services de logistique, de pharmacie, de biologie et l'administration. Afin de répondre au mieux aux besoins de la population, la direction, qui prépare l'un des quatre plus gros chantiers de France, a souhaité intégrer les usagers ou proches des patients à construire l'hôpital de demain. Pour cela, une concertation citoyenne sera ouverte du 3 juin jusqu'au 22 juillet 2019.

Comment exprimer son avis citoyen ?

Une concertation publique, c'est quoi ? "On associe le grand public en lui donnant des informations sur le contenu et les objectifs du projet, mais on lui permet aussi d'être acteur, de donner son avis et ses suggestions.", explique Pierre Guinot-Deléry, garant de la concertation. Elle n'est pas obligatoire, c'est la direction du CHU de Caen qui en a fait le choix, de manière volontaire. "Et elle s'engage à répondre à toutes les interrogations des participants".

Une vue d'ensemble du futur CHU de Caen. - AIA Life Designers

Ce n'est pas une mince affaire. Ce projet de reconstruction de 110 000 m2 sera une référence sur la Normandie. Les enjeux sont majeurs d'un point de vue médical. Xavier Troussard ne tarde d'ailleurs pas à les rappeler : "Ce futur CHU sera très équipé et moderne, avec plus de 15% de l'investissement destiné aux transformations numériques et digitales. La priorité est aussi la fluidité entre les secteurs de la consultation, l'hospitalisation, les urgences et la cancérologie.".

"Faire un tout cohérent"

L'idée de cette concertation citoyenne est donc de permettre à chaque participant d'intégrer pleinement la réflexion des travaux en y apportant son regard personnel. Il pourra participer à des échanges concernant l'organisation intérieure de l'hôpital mais aussi et surtout son impact sur l'environnement. Un facteur indéniable pour le nouveau directeur, Frédéric Varnier qui a repris tout récemment le flambeau. "On veut faire un tout cohérent pour la population. L'implantation du CHU dans le décor environnemental est très importante car cela va avoir des impacts au niveau de l'accès et du transport tout autour".

Voici ce à quoi pourrait ressembler le hall d'accueil du CHU, imaginé par l'architecte. - AIA Life Designers

Deux ateliers ouverts au public seront proposés les mercredis 5 et 19 juin. Pour y participer, il faut s'inscrire au forum-citoyen sur le site internet du CHU.

Concertation citoyenne du 3 juin au 22 juillet 2019 au CHU de Caen Normandie, inscriptions sur: www.chu-caen.fr

