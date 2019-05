CHU de Caen : les citoyens invités au cœur du projet de reconstruction

Fini la tour de 22 étages qui surplombe Caen (Calvados) au bord du périphérique ! D'ici 2026, un nouvel hôpital sortira de terre juste derrière le CHU actuel. Il y a un an a été choisi l'architecte en charge du projet. Depuis, 300 professionnels travaillent dessus. Mais pour se faire aider et mener à bien ce chantier grandeur nature, l'établissement fait appel aux citoyens pour donner leurs avis et éventuellement leurs suggestions, aux côtés de la direction de la reconstruction, des professionnels du CHU et des architectes.

Pré-inscriptions jusqu'au 1er juin

Si les grandes lignes du projet sont déjà établies, notamment la taille du bâtiment, le budget global, le nombre de lits ou encore la pose de la première pierre prévue pour 2020, d'autres espaces sont encore en réflexion. Sous forme d'ateliers, les intéressés ayant intégré le forum citoyen (la pré-inscription est possible jusqu'au 1er juin) pourront réfléchir sur l'aménagement d'espaces extérieurs, les modalités d'accès au site ou l'ergonomie des espaces publics (hall et espace cafétéria) très précieux dans le bien-être des patients mais aussi du personnel.

Une première réunion est programmée durant la seconde quinzaine du mois de juin. Les candidats "sélectionnés" auront plusieurs réunions, à venir d'ici décembre 2019.

Pré-inscription sur : chu-caen.fr

