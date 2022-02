Caen. La fête du Made in Normandie

À l'initiative du réseau "I am Normand", le salon Faire en Normandie investit le Centre des Congrès de Caen (Calvados) samedi 19 octobre 2019. L'idée ? Offrir une vitrine aux artisans et entrepreneurs normands afin qu'ils se mettent en valeur. Le public découvrira des produits "made in Normandie" de 75 exposants.

Pour tous les goûts

Les gourmands seront servis avec des dégustations de biscuits, chocolat, café et bières artisanales. Mode, bien-être, écojardinage et événements culturels seront aussi à l'honneur avec des démonstrations et des ateliers autour de produits et services novateurs. Le salon est aussi solidaire : une collecte de vêtements de travail (chaussures de sécurité, uniformes de restauration et tenues médicales) sera organisée au profit de l'association "La cravate solidaire". La journée sera clôturée par une tombola, où les produits du salon seront mis en jeu.

Pratique. Samedi 19 octobre de 11h à 19h. Centre des Congrès de Caen. Gratuit.

