La Normandie s'affiche au salon du Made in France

Comme c'est le cas depuis plusieurs années au salon de l'agriculture, la Normandie sera unie sur le salon du Made In France (MIF Expo), qui se déroule du samedi 10 au lundi 12 novembre 2018, porte de Versailles, à Paris.

23 entreprises basées dans les cinq départements sont ainsi rassemblées sur un stand de 270 m2. Habillement, ameublement, cosmétique, alimentaire, etc : tous les secteurs d'activité sont représentés.

Orne

• Les Ateliers Saint-Evroult (Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois) fabriquent des luminaires alliant techniques numériques et artisanales. Des produits créés à partir du bois des forêts normandes et en technologie LED.



• Kiplay (Saint-Pierre-d'Entremont) conçoit et fabrique des jeans et vêtements de travail. Elle présentera au salon la collection Kiplay Vintage, avec des jeans, pantalons, vestes, blousons, salopettes et combinaisons remis au goût du jour mais toujours aussi solides.



• La Savonnerie de la Chapelle (Bellême) produit des cosmétiques naturels. Elle est leader en fabrication de savons à froid, un savoir-faire ancestral.



Eure

•

Maison Berger Paris (Bourgtheroulde-Infreville), entreprise familiale de 1898, propose des catalyseurs qui diffusent du parfum.

Manche

• Les incontournables tricots Saint-James (Saint-James) présenteront leurs marinières, savoir-faire traditionnel.



• Egalement fabriqués à la main, les parapluies du Véritable Cherbourg (Cherbourg), qui propose notamment des collections spéciales pour des cadeaux d'affaires.



• Fauvel - Normandy Ceramic (Moon-sur-Elle) fabrique une gamme de carreaux contemporains et des objets en céramique, 100 % français et artisanaux, dédiés aux architectes et designers.



• Melchior & Balthazar (Agneaux) propose de la cosmétique 100 % naturelle issue de voyages à travers le monde.



Calvados

•

Margotte tournicote (Caen) propose aux internautes de créer et personnaliser des doudous sur-mesure. Elle fabrique des articles de puériculture sains et durables dans un atelier social et solidaire.

La biscuiterie Jeannette 1850 (Benouville) relancée après une liquidation en 2013, propose des madeleines de tradition, pur beurre d'Isigny AOP, aux œufs de poules élevées en plein air.

Les Calvados Christian Drouin (Coudray-Rabut) sont produits au sein d'une entreprise familiale qui propose calvados, cidres, pommeau de Normandie et gin français, forts de plus de 200 médailles d'Or dans les concours de spiritueux.

La coopérative Isigny Sainte-Mère produit à Isigny-sur-Mer du beurre, de la crème, des fromages à pâtes molles, de la poudre de lait infantile, et à Sainte-Mère-Eglise des mimolettes et du fromage frais.

Seine-Maritime

(Caen) fabrique des filets et des cordons depuis 1860, et présente à Paris les filets à provisions et les porte-bébés. Elle est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant.

• Val Laquage VT (Ouville-la-Rivière) propose une gamme de services sur de futurs produits liés à la cosmétique, parfumerie, arts de la table, vins et spiritueux. Elle s'est spécialisée dans le revêtement de paillettes, depuis peu.



• Dehondt Technologies et Composites (Notre-Dame-de-Gravenchon) conçoit des objets et panneaux éco-conçus à base de fibre de lin ; panneaux décoratifs lin-bois, lin-liège, lin-pierre (ardoise, marbre…). Escalier décoratif.





• Grenouille Rouge (Rouen) est une marque de sacs, cabas, objets de décoration insolites.





• Le styliste de Rouen, Romain Brifaut propose du prêt-à-porter féminin

• TibTop (Isneauville) conçoit des protège-tibias personnalisés, à l'effigie des plus grands joueurs de football