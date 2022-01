musique. Le Festival PAN fait vibrer le château

Après des années à la Fermeture éclaire et au WIP, le festival PAN pose ses valises au château de Caen (Calvados). Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 s'annoncent être trois jours festifs. En partenariat avec le musée des Beaux-Arts et le musée de Normandie, cette édition est l'occasion de créer un dialogue entre les arts.

Le jazz mis en lumière

Cette année encore, le collectif PAN invite des musiciens venus d'horizons différents. Percussions festives, musique contemporaine, saxophone aventurier... Le public pourra découvrir l'étendue du jazz d'aujourd'hui avec des groupes tels que Mean Steel, Fabrice Moreau Quartet, Percus et Chemises, Lê Quan Ninh, Darrifourcq Hermica Ceccaldi ou encore Yoann Serra Quartet...

Pratique. Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre au château de Caen. Pass 1J : De 12 à 14€. Pass 3J : De 25 à 35€.

