Caen. La ville fête la pomme

Y a-t-il plus emblématique que la pomme pour représenter la Normandie ? La Fête de la pomme, organisée samedi 12 octobre 2019 à Caen (Calvados), en donnera une idée claire. À l'initiative de l'association Caen Rive Droite en Fête, cette fête populaire célèbre la pomme de diverses manières au parc Claude Decaen. Toutes les déclinaisons du fruit seront de la partie : tartes, Calvados, cidre, pommeau et jus.

Une parade à vélo

À partir de 11h30, les festivités débuteront avec une parade de vélos décorés. Viendra alors le grand repas champêtre, animé par la trompette de Pierre Dutot. L'après-midi sera consacré à de la danse et à des courses en sac, et surtout au concours de tartes aux pommes interquartier. Ouverte aux amateurs et aux associations, cette compétition récompensera la meilleure tarte aux pommes de Caen. Enfin, cette journée se terminera en musique, avec un concert du groupe Kabonken. Bon appétit !

Pratique. Parc Claude Decaen. Gratuit. Programme disponible sur le site de la ville.

